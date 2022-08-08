Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» выявило по региону более 7 000 нарушений.

По информации ДП ВКО, в целях профилактической и разъяснительной работы по недопущению ДТП и повышению транспортной дисциплины в период с 21 по 31 июля 2022 года на территории Восточно-Казахстанской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

На период проведения ОПМ была увеличена плотность нарядов патрульной полиции на дорогах, особенно в ночное время. Из числа основных нарушений особое внимание было уделено нарушениям, связанным с управлением авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, соблюдению правил обгона, встречного разъезда, маневрирования и другим видам игнорирования установленных ПДД.

Так, за период проведения ОПМ выявлено 7 240 таких нарушений. В частности, по ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии опьянения) – 46, по ст. 591 КоАП РК (пользование телефоном при управлении транспортным средством) – 701, по ст. 593 ч. 1 КоАП РК (пользование ремнями безопасности) – 1 250, по ст. 595 КоАП РК (нарушение правил маневрирования) – 824.

Кроме того, запрещена эксплуатация 200 транспортных средств. Из них водворены на специализированную стоянку 106 единиц автотранспорта, изъяты 94 государственных регистрационных номерных знака.

Сотрудники Департамента полиции ВКО призывают автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушений.

Ерик Абитов