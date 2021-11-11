В рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Семее выявлено более 2000 нарушений ПДД. Об этом в рамках приёма граждан рассказал заместитель командира батальона патрульной полиции УП Семея ДП ВКО Адильбек Ныгманов.

– С 31 октября по 7 ноября в Семее прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение транспортной дисциплины среди водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактику нарушений правил дорожного движения, – пояснил Адильбек Ныгманов. – В рамках ОПМ проведены рейдовые мероприятия на улицах, проезжей части и прилегающих территориях для выявления и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост ДТП. За период ОПМ было выявлено 2156 нарушений.

Наибольшее количество нарушений, по информации сотрудников полиции, связано с пренебрежением ремнями безопасности и пользованием за рулём мобильными телефонами. Отмечается также, что нарушают ПДД не только водители, но и пешеходы.

– Выявлено 19 случаев управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, 14 фактов выезда на встречную полосу движения, 182 нарушения, связанные с пользованием телефоном, 273 случая, когда водители ездили без ремня безопасности, зафиксировано также 257 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам, 408 нарушений правил пешеходами и 169 случаев нарушения правил маневрирования, – заключил Адильбек Ныгманов.

Сообщается также, что 9–10 ноября в городе прошла акция «Приёмная на дороге». Сотрудники полиции провели разъяснительную работу среди населения по регистрации и эксплуатации транспортных средств, состоящих на иностранном учёте.

Мария Щетинина

Фото из открытых источников

Семей