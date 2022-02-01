«Безобидная» халатность

Основной процент произошедших по региону возгораний зарегистрирован в жилом секторе. Главная причина – не соблюдение правил пожарной безопасности.

Статистика показывает, лидирующие позиции в списке причин возникновения пожаров занимает человеческий фактор. Так, по информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, только за сутки 31 января пожарные ликвидировали семь возгораний.

Сразу три пожара произошли в Семее. По улице Аюченко во дворе частного жилого дома в блоке хозяйственных построек горели деревянные конструкции крыши. Пламя ликвидировано на общей площади 70 квадратных метров. Также пострадал стоящий внутри автомобиль марки Volswagen Touareg 2006 года выпуска. Предварительная причина – неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В этот же день огнеборцы ликвидировали пожар в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома. Огонь также распространился на пластиковые конструкции обшивки балкона соседней квартиры на третьем этаже. Полностью пожар был ликвидирован на площади десять квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 19 человек личного состава. По мнению специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ещё одно возгорание произошло по адресу: Восточный правый 5-е дачи в жилом частном доме. Общая площадь составила 40 квадратных метров. По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. К слову, по этой же причине пожар произошёл в Шемонаихинском районе.

Из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления возгорания зарегистрированы в Кокпектинском, Уланском районах и Усть-Каменогорске.

Чтобы предупредить случаи возникновения пожаров и отравления угарным газом, специалисты ежедневно проводят профилактические обходы жилых домов. При этом акцент в этой работе делается на наиболее уязвимые социальные слои населения, входящие в группу риска.

– Чаще всего во время визитов спасатели выявляют нарушения, связанные с неправильным монтажом и эксплуатацией печей и электрооборудования, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Зачастую риск пожара повышает устаревшая электропроводка. Также жители часто используют обогреватели, с которыми необходимо быть осторожными. Нужно проводить своевременную ревизию электроприборов и печей.

Специалисты напоминают, что ответственность за допускаемые нарушения правил пожарной безопасности лежит на хозяевах жилых домов и квартир, которые привлекаются к административным мерам воздействия в виде предупреждения или штрафа в размере пяти месячных расчётных показателей согласно статье 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников