Безграничные возможности с «Болашаком»

На заре независимости Республики Казахстан требовались высококвалифицированные специалисты, которым предстояло проводить дальнейшие реформы. В ноябре 1993 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева учреждена Государственная программа «Болашак», направленная на подготовку кадров и развитие образовательных связей с ведущими зарубежными вузами.

Впервые в истории государств постсоветского пространства талантливой молодёжи была предоставлена возможность получать образование за рубежом за счёт государства. Первая группа казахстанских студентов отправилась учиться в высшие учебные заведения мира уже в 1994 году. На сегодняшний день количество стипендиатов-болашаковцев увеличилось до 3000 человек, у студентов есть возможность обучаться в передовых университетах мира.

Одним из выпускников этой программы стал наш земляк Ботабек Токишкадиров, который прошёл стажировку в одном из ведущих университетов Швейцарии.

– Выпускники программы делятся по специальностям и направлениям. Я – педагог и выбрал направление в сфере образования. Проходил стажировку в университете Цюриха в Швейцарии, – рассказывает Ботабек. – Во время стажировки у меня возникала мысль остаться в этой стране, но я твёрдо решил вернуться на родину и стать полезным в своём государстве. За год стажировки многому научился, теперь использую весь полученный опыт в работе в сфере образования.

По его словам, в Швейцарии одним из самых запоминающихся стал момент выборов Президента Казахстана. В тот день трое стипендиатов отправились в Посольство Республики Казахстан, чтобы проголосовать за действующего на тот момент Президента РК Нурсултана Назарбаева.

– Навсегда запомнил день, когда я в первый раз посетил Посольство РК. Не передать словами нахлынувшие чувства, которые испытал, увидев Флаг своей родины. Каждый из нас тогда отдал свой голос за Нурсултана Назарбаева, – вспоминает Ботабек.

Ботабек также отметил, что за рубежом с большим интересом относятся к Казахстану.

– Хотя родиной шоколада принято считать Швейцарию, там очень ценится казахстанский шоколад. Мои знакомые часто расспрашивали меня о нашей стране. Я показывал им в YouTube ролики о казахстанской природе. Её красоты произвели на всех неизгладимое впечатление. Особенно Катон-Карагай, – заключил стипендиат. – Также зарубежные студенты интересовались программой «Болашак». Когда я объяснял ребятам из других стран, что дорога, страховка, проживание предусмотрено в рамках этой программы, они очень удивлялись. Где ещё возможно такое, чтобы за год 3000 студентов за счёт государства прошли обучение в топовых вузах мира? Поэтому программа «Болашак» – это уникальная возможность, которой может воспользоваться каждый молодой человек в нашей стране!

Мария Щетинина

Фото из открытых источников