Безаварийный выход

В Риддере объявлен режим ЧС регионального масштаба. На местной ТЭЦ в очередной раз произошёл пожар и взрыв мелкодисперсной пыли.

Несколько дней назад в Риддер экстренно выехал глава региона Даниал Ахметов, он провёл внеочередное совещание по вопросу проблемной станции. На сегодняшний день единственный выход, который видят областные власти – это передача теплоисточника в коммунальную собственность.

Возгорание на котлоагрегатах, к счастью, удалось быстро локализовать, поэтому обошлось без жертв и значительных повреждений. Температурный режим был снижен незначительно, в работе находились два котла. Однако эта ситуация показывает, что собственники не справляются с возложенной на них ответственностью.

– С середины января мы видим, что улучшений нет, и станция находится в том же плачевном состоянии, кроме того, резко выросла задолженность, и она составляет более трёх миллиардов тенге, – отметил Даниал Ахметов. – Есть серьёзные проблемы с поставками угля, мазута, электроэнергии, с оплатой труда тех компаний, которые в начале ноября выполнили все необходимые экстренные ремонтно-восстановительные работы. Очередной пожар – это следствие отсутствия технологической дисциплины, инженерного контроля. Новые владельцы ни тиына не вложили в ремонтную кампанию и тем самым усугубляют ситуацию. Зафиксировано 67 остановок, возгорание на 4 и 5 котлах высокого давления, взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля – всё это представляет собой серьёзную угрозу для нормального функционирования станции.

С 21 марта на Риддер ТЭЦ работают специалисты отраслевых управлений.

– Мы вынуждены сегодня взять управление теплоисточником на себя, почти решены вопросы с поставками топлива и электроэнергии, – отметил Даниал Ахметов. – Это обеспечит эффективную работу станции в режиме, который позволит довести до логического завершения отопительный сезон.

Отметим, что собственники действительно не погашают дебиторскую задолженность и не выплачивают долги поставщикам топлива, хотя это было одним из главных условий продажи Риддер ТЭЦ.

– Выход из сложившейся ситуации только один – передача ТЭЦ в коммунальную собственность, – подчеркнул глава региона. Очевидно, что на новых владельцев надежды нет. К сожалению, у нас нет законодательной основы для национализации, стоит вопрос только либо о приобретении станции, либо о том, чтобы новые собственники в силу финансовой несостоятельности передали нам этот объект жизнеобеспечения города. Работа движется в двух направлениях, и, я надеюсь, мы достигнем позитивного результата.

Серафима Березовская