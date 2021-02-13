Без зайцев в трамваях

В Усть-Каменогорске запустили систему электронного билетирования.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства между руководством города и одной из крупнейших белорусских IT-компаний IBA Group.

– Теперь пассажиры смогут рассчитаться за проезд с помощью бесконтактной карты Oskemencard, она едина для всех видов транспорта. Новая система позволит с комфортом передвигаться по городу, не беспокоясь о поиске наличных денег или кондуктора, – прокомментировал директор Центра управления пассажирскими перевозками Аби Алменбетов. – Проект охватывает весь городской общественный транспорт – это около 580 единиц – трамваи, автобусы и микроавтобусы. Уже реализовано более 20 тысяч транспортных карт, школьники получат свои в марте.

Проект по внедрению электронного билетирования стартовал в областном центре в декабре 2018 года. За это время оборудование было установлено более чем в 500 единицах общественного транспорта – специалисты смонтировали около 1200 валидаторов, порядка 500 бортовых компьютеров и 500 терминалов для приёма оплаты наличными.

– Валидаторы для оплаты, бортовые устройства и другое оборудование разрабатывается и производится нашей компанией самостоятельно. Налажен полный цикл производства в Беларуси, поэтому мы поставляем оборудование в Усть-Каменогорск в необходимые сроки, несмотря на пандемию коронавируса, так как не зависим от сторонних производителей, поставщиков и сервисных центров, – отметил директор ТОО «IBA Казахстан» Павел Козловский. – Проведено обучение сотрудников ЦУПП. Отмечу, что наша компания не только внедрила систему, но и будет сопровождать её последующие четыре года.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Систему электронного билетирования максимально адаптировали к привычкам жителей города: сохранилась тарифная сетка, все льготы и возможность оплаты наличными. На первом этапе электронное билетирование запустили во всех городских трамваях. Это позволит пассажирам и перевозчикам постепенно привыкнуть к новшествам, после чего система заработает в автобусах и микроавтобусах.

На этом этапе продолжат работать кондуктора-консультанты, они помогут пассажирам правильно оплачивать поездки и будут принимать оплату у школьников наличными – пока учащиеся не получат специальные транспортные карты для оплаты проезда.

В течение февраля будет действовать своеобразный переходный период и для пассажиров, которые имеют право на льготы. До первого марта они смогут оплачивать льготный проезд наличными у кондуктора. После этого льготы будут предоставляться только через специальную льготную карту Oskemencard.

В СЭБ входит и мобильное приложение Oskemenbus, в котором движение транспорта отображается на карте города в режиме онлайн. Его можно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay, также веб-версия доступна на сайте

Oskemenbus.kz. Приложение содержит расписание движения любого общественного транспорта, прибытие конкретного рейса на остановку, что позволяет планировать маршруты с учётом пересадок.

– Время прибытия автобусов, трамваев и маршруток на остановку рассчитывается на основании реального местоположения транспортного средства, – отметили в ЦУПП. – Если рейс задерживается, на онлайн-табло появляется об этом сообщение.

В Oskemenbus должны отображаться все маршруты общественного транспорта, но жители неоднократно отмечали, что это не так. Аби Алменбетов ответил, что в ЦУПП известно, что не все автобусы и трамваи отображаются в приложении, хотя к системе подключены все единицы общественного транспорта.

– Иногда это происходит по техническим причинам, бывает, и по вине водителей, которые умышленно отключают систему от питания. Разбираемся в каждом случае, поэтому таких фактов с каждым днём всё меньше, – заверил директор ЦУПП. – Случается, что перевозчик не соблюдает установленный график, к примеру, не выходит в последний рейс поздно вечером или просто проезжает мимо остановок – а это уже нарушение договора.

Он отметил, что каждое нарушение фиксируется и отправляется в отдел ЖКХ, который заключил договор с перевозчиком. Если условия договора не выполняются, принимаются соответствующие меры – от штрафных санкций до расторжения договора.

ПО ВЗМАХУ РУКИ

Оплата проезда через СЭБ происходит просто – достаточно приложить транспортную карту к валидатору. По одной транспортной карте оплатить проезд может только один человек.

– Система поддерживает разные тарифы. К примеру, если пассажир чаще ездит на автобусах и очень редко – на трамваях, он может записать на свою карту проездной тариф на автобус (идентичен проездному билету) и положить определённую сумму. Когда он приложит карту к валидатору в автобусе, система не снимет денег, так как есть проездной, а когда поедет в трамвае – то система спишет тариф с баланса, – пояснил начальник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения «IBA Казахстан» Евгений Серёгин.

Купить и пополнить транспортные карты можно в 21 точке продаж, расположенных в разных районах Усть-Каменогорска. Пока пополнение баланса доступно только наличными.

– Планируется предоставить дополнительный способ пополнения транспортных карт, – рассказал Павел Козловский. – Предполагается, что вскоре это станет возможным через мобильное приложение.

По результатам анализа двух дней работы СЭБ в ЦУПП сообщили, что запуск и обкатка прошли без серьёзных сбоев. Но в соцсетях начала распространяться информация, что кондуктора трамвайного парка отказываются выходить на работу из-за регулярных недостач, связанных с электронным билетированием.

– Это ложная информация, – прокомментировали в своём аккаунте в Instagram представители «Транспортной компании города Усть-Каменогорска». – Недостачи случаются, но небольшие, по 130-285 тенге. Программисты разбираются в ситуации.

Основное же преимущество СЭБ в том, что с помощью этой системы деятельность перевозчиков станет прозрачной. Появится основа для утверждения тарифов. Можно будет анализировать доходность маршрутов и информацию о фактических движениях льготников.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева