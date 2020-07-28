Без воды и света

С жалобой на отсутствие водоснабжения и энергообеспечения на днях выступили жители посёлка Ушактар. Аким Семея Ермак Салимов встретился с людьми и выслушал их недовольства.

По словам сельчан, в Ушактаре долгие годы нет ни воды, ни электричества. Чтобы хоть как-то обеспечить себя благами цивилизации, жители используют самодельные сети, которые, к слову, не соответствуют нормам безопасности.

Глава города выслушал все чаяния местного населения и рассказал о дальнейших планах развития. По его словам, в скором времени в посёлке будут построены сети водоснабжения. Работы начаты в октябре 2018 года и на сегодняшний день завершены уже на 80 процентов. А значит, вопрос водоснабжения первых жителей посёлка решится уже к началу осени.

Не остаётся без внимания и проблема энергообеспечения. Проект строительства внутри-

квартальных электрических сетей к жилым домам реализуется ТОО «ТПЭП». Согласно договору работы должны были быть окончены 13 декабря прошлого года. Из-за срыва сроков реализации проекта городской акимат направил иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок. Весной вышло решение суда, по которому с подрядчика взыскана неустойка. Для завершения объекта необходимо выполнить прокладку кабеля по переулку № 13 до РП, монтаж СИП, установить счётчики. 5 августа ожидается поставка кабельной продукции на объект строительства. Планируемый срок завершения работ – 28 августа текущего года.

Флора Левина

Семей