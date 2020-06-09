Без страха за урожай

Восточноказахстанским аграриям предложили застраховать влагу в почве.

Ждать ли обильных дождей этим летом и пощадит ли жаркое солнце посевы? Этим вопросом серьезно задались аграрии региона. Как они отмечают, стопроцентной гарантии не даст ни синоптик, ни шаман. Им остается надеяться только на себя и свои возможности. В связи с этим Палата предпринимателей ВКО рассматривает вопрос о возможности страхования посевов, чтобы никакая засуха не застигла врасплох.

Предприниматели региона считают, что необходима цивилизованная, современная и эффективная система хозяйствования. Аграрный сектор производства намного больше, чем другие отрасли промышленности, подвержен воздействию случайных и непредсказуемых по величине факторов, на которые люди повлиять не в силах. Ведь сельское хозяйство является одной из наиболее рискованных отраслей экономики. Тем более что земледелие в Восточном Казахстане ведётся в непредсказуемых и нерегулируемых природно-климатических условиях.

Вместе с тем аграрная промышленность играет важную роль в формировании государственного бюджета и является одной из основ независимости страны. Исходя из этого, на уровне правительства разрабатываются программы поддержки отечественных фермеров.

РАВНОВЕСИЕ ДЛЯ ВЛАГИ

Непростая пора выдалась для сельхозтоваропроизводителей Восточного Казахстана. Начинать весенне-полевые работы им пришлось в условиях чрезвычайного положения и карантина. Плюс ко всему Павлодарский НПЗ закрылся на профилактический ремонт. Из-за этого цена на ГСМ могла вырасти с учетом поставок из Атырау, но эта проблема была решена при активном участии Палаты предпринимателей ВКО. Официальное обращение к министрам сельского хозяйства и энергетики ВКО, конструктивный диалог с руководством НПП «Атамекен» дали свои плоды. Сегодня восточноказахстанские аграрии вновь могут приобретать дизтопливо из запасов Павлодара по льготной цене в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан.

Но ситуацию усугубила установившаяся в регионе жара. Перед крестьянами встал вопрос: как уберечь свои угодья от засухи? Предварительных прогнозов на благоприятные погодные условия метеослужба не дает, а гарантии может дать только страховая компания. В частности, казахстанским сельхозтоваропроизводителям было предложено трёхфазное индексное страхование влаги в почве.

В настоящее время в Казахстане приняты новые подходы в страховании АПК. Во-первых, оно стало добровольным, а не обязательным. Во-вторых, теперь страхуются не культуры, а наличие влаги, необходимой для их роста. При этом государство субсидирует 50 процентов от страховых взносов. Сама процедура занимает гораздо меньше времени, чем раньше. Крестьянам уже не требуется предоставлять доказательную базу для комиссии, потому что весь процесс автоматизирован и программа сама определяет страховые случаи, зафиксированные со спутников.

– Аграрий, к примеру, может даже не знать, что у него возникла проблема, – пояснил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев. – Программа сама его известит, что на таком-то участке пашни критический уровень влаги. Причем на всех трёх фазах роста культур разные условия. Поэтому, когда идет период засухи, программа отслеживает дефицит влаги, а осенью, когда начинается сезон дождей, определяется избыток влаги, при котором растения гниют и погибают.

В Восточном Казахстане растениеводством занимаются

3,5 тысячи крестьянских хозяйств. При наступлении страховых случаев все они получат сумму, превышающую их первоначальный страховой взнос в 10 раз. Единственная загвоздка в этом процессе – необходимость разработки страхового продукта и его согласования с уполномоченным органом. Время идет – первая фаза периода страховой защиты по зерновым культурам закончилась уже 1 июня. В первые дни лета в регионе пока не было и намека на дождь.

Чтобы не допустить срыва сроков заключения договоров страхования и доступности субсидирования страховых премий в растениеводстве, а также сохранить рабочие места, Палата предпринимателей ВКО обратилась в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и в Минсельхоз с просьбой ускорить процесс и начать прием заявок.

На площадке РПП в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с аграриями Восточно-Казахстанской области, на котором их проинформировали о новом механизме страхования. 35 руководителей крестьянских хозяйств уже выразили свое согласие воспользоваться этой возможностью, в ближайшие дни отделом АПК Палаты предпринимателей ВКО планируется довести их число минимум до 100 человек.

– Застрахованные посевы – это залог спокойствия в засушливое лето и дождливую осень, это страхование будущей прибыли, – резюмировал Аскар Жакупбаев.

Ерик Абитов