Без сорняков и вредителей

В текущем году аграрии региона получат полтора миллиарда тенге субсидий на приобретение пестицидов.

Какие виды препаратов будут подлежать субсидированию и каков алгоритм их получения, в региональной Палате предпринимателей за круглым столом обсудили представители Управления сельского хозяйства, областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции, лабораторий, проводящих исследования, а также компаний, реализующих пестициды. Также местным аграриям разъяснили правила субсидирования для приобретения этих химических средств.

Новые правила субсидирования

С 2020 года государство впервые выделяет казахстанским аграриям субсидии на приобретение пестицидов. В частности, представители местных исполнительных органов рассказали о том, по какой схеме будет выстраиваться процесс субсидирования.

Участники заседания сообщили, что в Казахстане вступили в силу правила субсидирования на основании постановления МСХ РК «Об утверждении перечня субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и норм субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штуку), а также объемов субсидий на удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2020 год».

Как они отметили, ранее пестициды и биоагенты не подлежали субсидированию, и крестьяне вынуждены были сами приобретать препараты для обработки культур. С этого года сельхозтоваропроизводители должны провести обследование своих полей и при обнаружении вредной растительности или организмов определить порог вредоносности. Если он превышен, соответственно, необходимо вносить пестициды для получения хорошего урожая. Согласно новым правилам субсидирования, 50 процентов стоимости препаратов возместит государство. При этом в расчет берется самая низкая стоимость каждой разновидности пестицидов, аналоги которых, как известно, могут выпускаться в разных ценовых сегментах.

Разумное решение

Для аграриев Восточно-Казахстанской области в 2020 году выделено 1,5 миллиарда тенге субсидий на приобретение пестицидов.

– У нас было очень серьезное обсуждение, – подчеркнул начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев. – Если в республике зарегистрировано 1 491 наименование пестицидов, то, согласно вышедшему постановлению МСХ, в этом году будет субсидироваться 391 из них. Почему именно такое количество? Областное управление сельского хозяйства провело большую работу – проанализированы прайсы реализаторов, собрана информация, какие пестициды используются в хозяйствах. Выяснилось, какое количество наименований препаратов применяется.

В то же время, по словам представителя ПП ВКО, этот показатель не окончательный. В ходе обсуждений достигнута договоренность с областным управлением сельского хозяйства. Так, в случае приобретения препарата, не вошедшего в утвержденный перечень, но зарегистрированного в РК и закупленного в другом регионе, его наименование в течение месяца внесут в постановление, и крестьянин сможет получить субсидии. Такие же правила применяются для пестицидов, которые являются новинкой либо необходимы для применения против новых разновидностей вредителей.

Причем, в соответствии с новыми правилами, получить полагающуюся сумму можно будет в течение года со дня подачи заявки на субсидирование. За этот немаловажный пункт в документе руководство региональной Палаты предпринимателей от лица местного бизнес-сообщества выразило благодарность Департаменту производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК и лично его руководителю Азату Султанову.

– Естественно, бюджет ограничен, и деньги имеют свойство заканчиваться, – добавил Аскар Жакупбаев. – Но если крестьянин приобрел субсидируемую продукцию, например 22 июня, он имеет право подать заявку на возмещение половины стоимости до 22 июня следующего года. В этом году, к примеру, ему денег не хватило, а в феврале снова начинается финансирование, он подает заявку и получает полагающиеся ему субсидии. Очень разумное и правильное решение. Поэтому фермеры отмечают, что при обсуждении во внимание приняты все важные для них вопросы.

С целью формирования объективной картины применения тех или иных препаратов крестьянам необходимо ежеквартально сдавать отчетность с указанием использованных пестицидов и их стоимости. Благодаря проведенному мониторингу в действующее постановление внесут необходимые корректировки, чтобы в следующем году в перечень вошли наименования всех препаратов, применяющихся на территории Восточного Казахстана.

Ерик Абитов