Без собраний и документов

В первом квартале 2023 года в Казахстане планируют запустить пилотный проект по электронному голосованию в рамках создания и деятельности ОСИ, а также его регистрации.

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

По его словам, внедрение пилотного проекта «Цифровизация ОСИ» позволит автоматизировать процессы управления многоквартирным домом, а именно – обеспечить прозрачность деятельности этого объединения, исключить возможность фальсификации подписей жильцов в протоколах собраний и т.д. А главное, решать все вопросы без собраний жильцов и бумажных документов.

Так, председатель ОСИ будет избираться голосованием жильцов в режиме онлайн через мобильное приложение с использованием биометрии или ЭЦП. Автоматически будут подсчитываться голоса, кворум, формироваться электронный протокол.

Бекболат Молдабеков подчеркнул, что в сфере ОСИ было очень много проблемных вопросов, которые поможет решить цифровизация.

– Всегда трудно организовать жильцов многоквартирного дома, особенно прийти на собрание, – соглашается Валентина Гальцева из Усть-Каменогорска. – Если будет применяться онлайн голосование, все насущные вопросы по управлению домом будут решаться оперативно.

Насима Халелова