Без «штрафных» для глаз

С начала года в Восточном Казахстане бесплатно вылечили косоглазие тысячам детей.

Косоглазие – частая патология глаз у детей. Косметический дефект – всего лишь верхушка айсберга. Главная опасность болезни заключается в стойком снижении зрения, которое во взрослом возрасте практически невозможно вылечить.

Специалисты отмечают: в запущенных случаях проблемы с глазами приводят к непоправимым последствиям, и лечение стоит начинать как можно раньше.

По сведениям областного Управления здравоохранения, за девять месяцев с начала года в регионе оказано 97 273 услуги аппаратного лечения зрения 2 599 детям на сумму более 107 миллионов тенге.

Как объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза Жаныл Базарова, одновременная и слаженная работа двух глаз позволяет нам видеть мир объёмным. Глаза расположены на определённом расстоянии друг от друга, и мы видим предмет каждым глазом с разных ракурсов, а мозг сводит эти данные в одну картинку. Кроме того, глаза двигаются во все стороны. При косоглазии этот механизм нарушен, и ребёнок видит мир плоским.

– Косоглазие бывает разных форм. Врождённое видно сразу. Хотя блуждающий взгляд для новорождённого – это нормальное состояние, но такая ситуация допустима только у ребёнка до двух месяцев, в противном случае надо обратиться к врачу. Наиболее частая форма – содружественное косоглазие, которое проявляется на втором-третьем годах жизни. Это приобретённое косоглазие раннего возраста. Оно связано с многими причинами, – поясняет врач.

Одна из них – аметропия – изменение преломляющей способности глаза. Чаще всего косоглазие связано с аномалиями рефракции – с излишним «плюсом» и наоборот.

– В возрасте двух-трёх лет у ребёнка появляется больше информации из внешнего мира, он начинает рассматривать картинки, у него увеличивается работа вблизи, и нагрузка на глаза возрастает. Чаще всего проблема начинается с периодического «забегания» глаза к носу (сходящееся косоглазие встречается в 93,5% случаях, то есть превалирует над расходящимся). Сначала косоглазие имеет непостоянный характер, затем всё чаще глаз «забегает». Как только вы увидели такую картину у ребёнка, сразу покажите его офтальмологу, – советует Жаныл Базарова.

Косоглазие лечится достаточно долго, в несколько этапов, и обязательно при участии родителей. Хирургическое лечение может стать во главу списка или быть завершающим этапом.

Сначала идёт оптическая коррекция – при наличии показаний могут быть назначены очки. Далее нужно разбудить спящие нервные пути, которые идут от косящего глаза к головному мозгу. Для этого «штрафуют» лучше видящий глаз (используют заклейки или глазные капли, вызывающие расширение зрачка), давая возможность работать косящему глазу. Затем мы заставляем мозг ребенка «сливать» изображения от обоих глаз в единую картину при помощи специального прибора – синоптофора.

В заключение лечения, как рассказала доктор, используются специализированные компьютерные программы, позволяющие закрепить результат и не дать косоглазию вернуться. Такие занятия можно осуществлять дома (программы можно приобрести в интернет-магазинах) или пройти курсы в лечебном учреждении.

– Среди родителей распространён миф, что косоглазие пройдёт само. Это не так. Большинство взрослых с косоглазием – это недолеченные дети. Своевременное лечение содружественного косоглазия (с атипичным косоглазием дело обстоит сложнее) приводит к хорошему результату – глаза ребёнка восстанавливают свою функцию, и он видит мир объёмно. Детский организм пластичен, хорошо отзывается на лечение, за год можно максимально поднять остроту зрения. Правда, работа родителей играет большое значение в лечении. Им приходится нелегко, возможны конфликты с ребёнком, но, согласитесь, его здоровье того стоит, – говорит медик.

По её словам, новорождённому малышу нужно давать игрушки по возрасту. У грудничков яркие крупные игрушки следует располагать на расстоянии 40 сантиметров от глаз, ближе – нет смысла. К шести месяцам у младенца должны уйти «забегания» глаз. Если до восьми месяцев этого не произошло – нужно обратиться к врачу.

В два-три года ребёнок начинает интересоваться мелкими деталями. Ему лучше давать книжки с крупными рисунками, чёткими контурами, печатью хорошего качества.

Планшеты и телефоны – не физиологичны для ребёнка, он же обычно не фиксирует взгляд на игрушке в течение получаса, а мультик может смотреть и дольше. Потому эти предметы лучше отложить до более позднего возраста. Если уж вам надо его занять, то позвольте малышу провести с гаджетом не более десяти минут.

К слову, в Центре микрохирургии глаза дети с такой патологией могут получить аппаратное лечение (синоптофор, компьютерные программы, светолечение) по направлению из поликлиники по месту жительства бесплатно в рамках ОСМС.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО