Без шпаргалок и гаджетов

Выпускник Многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трех языках из Семея набрал 135 баллов по итогам ЕНТ.

Высоких результатов обладатель знака «Алтын белгі» Адиль Ыскаков добился благодаря усердной подготовке и накопленным знаниям.

По его словам, то, что четвертая учебная четверть прошла в дистанционном формате, не отразилось на его подготовке. Тем более, с одной стороны помогали учителя, а с другой – поддерживали родители.

– Тестирование проводилось в достаточно жестких условиях. По-моему, это правильное решение. Такие экзамены создают конкуренцию между молодыми людьми и повышают качество образования, – считает Адиль Ыскаков.

Как оказалось, юноша хочет стать врачом, поэтому и будущий вуз планирует выбрать соответствующий.

– Своим одноклассникам желаю достижения намеченных целей и исполнения всех желаний. Также хочу поблагодарить учителей, которые внесли огромный вклад в мое личностное развитие и становление как гражданина, – сказал Адиль.

Стоит отметить, с 21 по 29 июня в Едином национальном тестировании приняли участие 6196 абитуриентов. При запуске в пункты проведения ЕНТ удалены 13 выпускников, еще 47 абитуриентов – из аудиторий. Причина – наличие и использование в ходе тестирования сотовых телефонов и шпаргалок.

Напомним, 29 июня ЕНТ проводилось на базе трех пунктов, расположенных в Усть-Каменогорске и Семее: № 746 – ВКГУ имени С. Аманжолова, № 747 – ВКГТУ имени Д. Серикбаева, № 836 – Университет Шакарима. Участвовали в тестировании выпускники 31 школы. Количество заявленных абитуриентов составило 544, приняли участие 513 человек, то есть 94,3 процента. Два выпускника лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы.

В этом году для школьников тестирование, а именно запуск в пункты проведения ЕНТ, проходит в непривычной форме. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране участники обязаны соблюдать санитарные нормы. В том числе пройти пять этапов дезинфекции: специальный тоннель для дезинфекции верхней одежды, дезинфицирующий коврик, обработку рук антисептиком, термоконтроль и смену маски. Соблюдать социальную дистанцию.

Гульжан Естаева