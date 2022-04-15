Стоп, коррупция

Без рисков

15.04.2022
669

В Курчумском районе проводится разъяснительная работа среди населения по профилактике коррупционных рисков.

Так, в Курчумской детско-юношеской спортивной школе состоялась встреча с участием представителей проектного офиса «Күршім – адалдық алаңы».

Коллективу школы презентовали концепцию антикоррупционной политики на 2022–2026 годы, утверждённую Указом Президента РК.

В рамках презентации участникам встречи рассказали о дифференцированной системе поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции и оказывающих иным образом содействие в противодействии этому социальному недугу.

Даны рекомендации по организации работы в рамках профилактики коррупционных рисков.

Марк Касымов

Курчумский район

15.04.2022
669

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