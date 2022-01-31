Без риска для здоровья

Насколько безопасна продукция, реализуемая на объектах торговли области?

Подведены итоги мониторинга безопасности продукции, проведённого на объектах торговли региона за 2021 год. По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО для проверки были отобраны 3900 проб, в том числе 2409 – пищевой продукции и 1491 проба товаров народного потребления.

Большая часть этой продукции была произведена и ввезена из стран государств-членов ЕАЭС – 52,7 процента, из стран дальнего и ближнего зарубежья – 26,1 процента. Отечественная продукция составила 21,2 процента от общего количества проб.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведённой филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета КСЭК МЗ РК по ВКО, 23,4 процента, или 914 проб, продукции признаны не соответствующими требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС).

Основная доля несоответствующей продукции – 90,7 процента, или 829 проб, – импортного производства. Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 9,3 процента, то есть 85 проб.

– Несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю, – сообщает пресс-служба ДСЭК ВКО. – В основном это несоответствия по маркировке: не указаны условия хранения, наименование и адрес производителя, наименование продукции, дата выработки, срок годности, масса, отсутствует информация о пищевой и энергетической ценности, в том числе на государственном языке, выявлены и другие нарушения.

Вместе с тем в реализации обнаружена продукция, при использовании или применении которой высок риск угрозы жизни и здоровью населения.

– Так, в ходе мониторинга отобрано 36 проб продукции, которые не соответствовали по органолептическим, физико-химическим показателям. В восьми пробах фортифицированной муки было занижено содержание железа и цинка. Железо подлежит обязательному внесению (обогащению) в муку пшеничную первого и высшего сортов, реализуемую на территории Казахстана, в целях профилактики железодефицитных заболеваний среди населения, – добавили в ДСЭК ВКО.

В двух пробах сливочного масла выявлено несоответствие по органолептическим показателям: крошащаяся поверхность, слегка прогорклый вкус, с наличием посторонних привкусов и запахов.

В одной пробе сока производства Новосибирска массовая доля сухих веществ составила 5,5 процента, при регламентируемой норме не менее 11,2 процента, то есть качественные характеристики сока были нарушены.

В трёх пробах сливочного масла, также произведённого в Новосибирске, и одной пробе мяса птицы превышено содержание влаги.

– В реализации на объектах торговли обнаружено 16 проб пищевых продуктов с истёкшим сроком годности. Девять проб пищевой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. Это птицепродукция и кулинарные изделия, – проинформировала пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Специалисты напоминают, что употребление в пищу продукции с истёкшим сроком годности или не соответствующей по микробиологическим показателям может создать угрозу жизни или нанести урон здоровью потребителей, спровоцировав острую кишечную инфекцию или пищевое отравление.

В отношении реализаторов, поставщиков, импортёров и производителей проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выдано 259 предписаний, наложены штрафы на сумму свыше трёх миллионов тенге. Исключено из оборота 217,49 килограмма небезопасной продукции (товаров).

Кроме того, проведена работа по выявлению «серых» и поддельных документов, подтверждающих соответствие продукции. В результате отменено действие двух деклараций о соответствии муки.

Добавим, ежемесячно на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК размещается Реестр несоответствующей продукции, выявленной при проведении мониторинга безопасности продукции на территории страны. Также ознакомиться с реестром потребители могут с помощью приложения Wipon. Чтобы получить информацию о продукции, нужно отсканировать её штрих-код.

– Владея всей информацией о продукции, потребители смогут сделать более обоснованный выбор, исключив все риски, представляющие опасность для здоровья, – считают в департаменте. – Обращаем внимание, что в случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов, можно в письменном виде обратиться в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО или его территориальные управления.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета