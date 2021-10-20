Без пятнадцати век

Русский драмтеатр в Усть-Каменогорске отметил 85-летие.

Сегодня уже невозможно представить областной центр без театра. Он стал неотъемлемой частью истории региона, уникальным центром духовного притяжения для преданных служителей Мельпомены и благодарных ценителей искусства.

В этой дате для восточноказахстанских театралов заключён особый смысл. Это годы творческих исканий, дерзаний и взлётов. Это имена людей, внёсших весомый вклад в возрождение и обогащение театральных традиций. И, наконец, это удивительные и неповторимые мгновения сотворчества актёров и зрителей!

Богатая и многообразная история Русского театра на праздничном вечере раскрывалась в экспонатах выставки – архивных фотографиях, афишах, буклетах, газетных вырезках и всевозможных наградах. А выхваченные из прошлого и транслируемые на проекции моменты, сюжеты, спектакли добавляли в торжественную атмосферу тёплую нотку ностальгии. Люди с удовольствием вспоминали, делились друг с другом яркими захватывающими эмоциями.

Общее настроение юбилейного вечера выразил генеральный директор Восточно-Казахстанского областного драматического театра Руслан Кайырсынов. В своей поздравительной речи он отметил, что коллектив все эти годы знакомил зрителей с бесценным наследием классиков и лучшими образцами мировой литературы. Это знакомство постепенно перерастало в духовное обогащение восточноказахстанцев. Вместе с тем благодаря неугасаемому стремлению к совершенству культуры спектакля, уровня актёрского и режиссёрского мастерства развивалась и сама труппа. Заслуги лучших, выдающихся были отмечены во время торжественной церемонии благодарственными письмами разных рангов. От руководителя областного управления культуры Н. Ахметжанова почётную награду получили актер Игорь Снегирев и заведующая реквизиторским цехом театра Вера Орлова. Благодарственным письмом от имени акима Усть-Каменогорска Ж. Омара награждена актриса Ирина Красикова. А ведущие мастера сцены Марина Соколова и Максим Горбанев удостоены награды от имени генерального директора театра Р. Кайырсынова.

О высоком социальном статусе театра свидетельствует и его многочисленный круг друзей, партнёров. Генеральным спонсором выступило ТОО «Казцинк». В честь 85-летия Русского театра была учреждена специальная премия. Все без исключения сотрудники получили подарочные сертификаты.

Знаменательной в этот вечер была и премьера! Для первой встречи со зрителями уже в 86-м сезоне труппа представила классическую постановку «От Антоши Чехонте до Чехова». В разные годы на разных этапах становления театра на его подмостках с успехом шли спектакли «Дядя Ваня», «Чайка» и «Вишнёвый сад» по пьесам Антона Павловича Чехова. И вот, по мнению художественного руководителя и режиссёра-постановщика Романа Степенского, снова настало время окунуться в тонкий кружевной мир писателя.

– Люди соскучились по теплоте, искренности, – поделился режиссёр-постановщик. – А в чеховских произведениях особая природа конфликта. Чаще всего за сюжетную основу писатель брал случаи из собственной жизни. Жанр нашего спектакля мы сформулировали как комедия длиною в жизнь.

В драматургическую канву постановки вошли несколько рассказов и пьес, благодаря которым отслеживается весь творческий путь Чехова: «Письмо к учёному соседу», «Мальчики», «Ночь перед судом», «Предложение», «Медведь» и «Вишнёвый сад».

Перед зрителями предстала красочная галерея характеров. Чеховские персонажи мечтали, заблуждались, попадали в нелепые ситуации. Они были настолько реалистичны и близки каждому сидящему в зале по духу. Такая прозорливость великого писателя была просто поразительна! Смеясь над слабостями и пороками героев, театралы незримо обращались к тайникам собственной души.

Изящно очерченная и лаконичная сценография художника-постановщика Шоты Чоговадзе ненавязчиво погружала в безумно интересный, хрупкий и чувственный мир, более столетия хранимый на пожелтевших бумажных страницах с подписью «А. П. Чехов».

Телега жизни с чеховскими персонажами продолжила путь по круговерти вечности. Точно так же и благословлённый овациями Русский театр в Усть-Каменогорске продолжает жить и радовать своих зрителей!

Дарья Шавлева

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