Без присмотра не оставлять

В Абайском районе задержана группа скотокрадов.

Преступную группу, занимавшуюся кражами скота, задержали сотрудники Абайского районного отдела полиции в ходе республиканского ОПМ «Скотокрад».

В группе действовали трое мужчин. Все они являются жителями Абайского района. Полицейские установили, что мужчины совершили кражу 14 голов лошадей с вольного выпаса. Лошади принадлежали жителю того же района. Сумма ущерба составила пять миллионов тенге.

Скотокрадов вычислили в результате оперативно-розыскных мероприятий. При проверке в зимовке одного из подозреваемых были изъяты вещественные доказательства – шкуры и копыта.

В настоящее время по факту скотокрадства проводится досудебное расследование по ст. 188-1 ч. 2 УК РК. Подозреваемый с санкции суда арестован. В случае признания его виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до семи лет. В отношении других участников преступной группы определяется степень их участия в совершении преступления.

– Профилактическая работа по предотвращению фактов краж с вольного выпаса ведётся на постоянной основе. Жителям области следует понимать, что отсутствие контроля особенно привлекательно для скотокрадов, этим создаются условия, способствующие совершению преступлений, – подчеркнул начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. – Кроме того, животные часто теряются с вольного выпаса, их поиск отнимает много ресурсов. Также бесхозный скот представляет опасность для автомобилистов на дорогах.

В целом за десять дней проведения ОПМ «Скотокрад» раскрыто 33 преступления. Найдено и возвращено владельцам 103 головы скота, из них лошадей – 51, КРС – 38, 14 – МРС. На «штрафстоянки» водворено 2115 голов бродячего скота. Привлечены к административной ответственности 588 владельцев сельскохозяйственных животных за нарушение правил выпаса скота.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области обращается к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и призывает граждан проявлять бдительность, не оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра.

– Если вы стали жертвой или свидетелем скотокрадства, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, – добавили в ДП ВКО.

Гульжан Естаева

Абайский район