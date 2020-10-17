Без поддержки не оставят 

Около семи тысяч восточноказахстанцев получат финансовую помощь из фонда Birgemiz.

Единовременной материальной помощью в размере 50 тысяч тенге из фонда Birgemiz обеспечат жителей Усть-Каменогорска и Семея из семи категорий получателей. К ним относятся: малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоёв населения, дети-сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, а также труженики тыла.

В рамках пятой волны единовременных выплат от фонда Birgemiz по 50 тысяч тенге выплатят 4876 семьям из Усть-Каменогорска, 1976 семьям из Семея.

– Это своевременная мера поддержки в непростой для казахстанского общества период, – сказал заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Серик Женисов.

По информации председателя фонда Birgemiz Руслана Сакеева, в целом по Казахстану единовременную материальную помощь получат еще 100 тысяч социально уязвимых семей. На эти цели из средств фонда направлено порядка пяти миллиардов тенге.

Александра Исаева