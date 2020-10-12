Без перерыва на карантин 

Несмотря на ограничительные меры в период пандемии, спортивная жизнь в регионе не останавливается.

По информации руководителя Управления физической культуры и спорта Дениса Рыпакова, в этом году было проведено 172 спортивно-массовых мероприятия. В соревнованиях приняли участие более 15 тысяч человек.

Современный ритм жизни привёл к росту популярности онлайн-тренировок: заниматься спортом можно не выходя из дома и в любое удобное время. Такой формат оказался идеальным, когда посещение общественных мест стало одним из главных рисков распространениякоронавирусной инфекции. В период пандемии, по сведениям Дениса Рыпакова, в регионе было проведено 18 спортивных соревнований по шахматам, тоғысқұмалаку, лёгкой атлетике, гиревому спорту и другим видам.

Копилка достижений спортсменов Восточного Казахстана пополнилась 594 золотыми медалями, 463 серебряными и 447 бронзовыми.

Кроме того, два именитых спортсмена области завоевали лицензии на участие в XXXII Летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Японии в будущем году. Честь Казахстана в лёгкой атлетике предстоит защищать Ольге Рыпаковой, в вольной борьбе – Данияру Кайсанову. Также 15 спортсменов из ВКО претендуют на завоевание лицензии на участие в Олимпиаде.

Стоит отметить, что в регионе на постоянной основе оказывают спортсменам финансовую поддержку. Так, 173 человека получают стипендиюакима ВКО по 29 видам спорта; чемпионы и призёры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр обеспечиваются жильём.

С каждым годом в регионе строится всё больше спортивных объектов, в настоящее время их в Восточном Казахстане 3 231. Вместе с тем ведётся строительство ещё пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, двух плавательных бассейнов и одного спортивного модуля.

Функционируют пять профессиональных клубов, в которых готовят спортсменов международного класса по лёгкой атлетике, волейболу, гандболу, футболу и хоккею с шайбой.

– Управлением ведётся работа по разработке программы «Спорт в моём дворе», которая поможет популяризировать занятия физкультурой и здоровый образ жизни в детской, подростковой и молодёжной среде. Это также позволит создать дополнительные рабочие места для специалистов физической культуры и спорта. Суть программы в том, что спортивно-массовые мероприятия будут формироваться с учётом шаговой доступности от места жительства ребёнка и проводиться в виде дворовых, районных и городских соревнований, мастер-классов по различным видам спорта с привлечением ведущих спортсменов области, – пояснил Денис Рыпаков.

В регионе также реализуется два проекта в рамках государственно-частного партнёрства. С 2018 по 2021 год ТОО «Алма Сервис» инвестирует около четырёх млрд тенге на содержание, обслуживание Дворца спорта им. Б. Александрова с действующими спортивными секциями, закрытого хоккейного модуля и оказание услуг по развитию детско-юношеского хоккея с шайбой. Инвестор также обеспечивает финансовые вложения в подготовку, содержание и участие профессиональных хоккейных команд области в официальных спортивных соревнованиях.

В Семее ТОО «Тарлан Батырлары» продлило контракт до 2023 года по сервисному обслуживанию и организации тренировочного процесса спортсменов по силовым видам спорта – бокс, борьба, дзюдо, таэквондо, тяжёлая атлетика. Сумма инвестиций составила более 112 млн тенге.

Бахыт Сарсембаева