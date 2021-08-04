Вести из районов

Без перебоев

04.08.2021
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В этом году в районе Алтай продолжается модернизация сетей водоснабжения.

Ветхость водопроводных сетей была большой проблемой для районного центра. Это вполне объяснимо – инженерные коммуникации закладывались в 50–60-х годах прошлого столетия и значительно износились, что стало причиной частых аварийных ситуаций.

В 2017 году были разработаны два крупных проекта по модернизации сетей водоснабжения. С 2019 года приступили к реконструкции сетей центральной и западной частей города. Работы ведутся в рамках программы «Развитие регионов – 2020» за счёт средств республиканского бюджета.

– В нашем проекте семь участков, активные действия сейчас проводят на трёх из них, – сообщил представитель подрядной организации ПК «Промстройавтоматика» Константин Пак. – Вместо открытого способа используем установку горизонтально-направленного бурения, что позволяет на многих улицах не нарушать дорожное покрытие.  

К слову, по завершении всех работ в следующем году согласно проектно-сметной документации подрядчик обязуется провести планировку участков, восстановление повреждённого асфальтового покрытия, благоустройство. На все виды выполненных работ предоставляется гарантия в три года.

Аналогичные работы в рамках реализации программы «Ақ булак» ведутся в посёлке Зубовск по улицам Берёзовской и Маметовой с 2015 года. Так¸ проложено 15 километров сети, смонтировано 332 колодца, произведена опрессовка проложенной трассы и обратная засыпка траншей. В посёлке реконструкцию планируется завершить в этом году.

Александра Исаева

Фото ОВП района Алтай

Район Алтай

04.08.2021
237

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