Без оригинала

Теперь цифровыми документами можно воспользоваться и в офисах сотовых операторов.

Благодаря сервису «Цифровые документы» в приложении eGov mobile клиенты операторов связи могут не предъявлять оригиналы документов, удостоверяющих личность, для получения услуг в сервисных центрах сотового оператора Beeline. Клиенту достаточно иметь в смартфоне приложение электронного правительства – eGov mobile.

Для того чтобы воспользоваться цифровым документом, необходимо скачать и открыть это приложение. Затем во вкладке «Сервисы» выбрать раздел «Цифровые документы» и пройти авторизацию. Авторизоваться в приложении можно с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля. После этого в открывшемся окне нужно выбрать «Удостоверение личности» и нажать кнопку – открыть доступ.

Для проведения процедуры менеджер сотового оператора отсканирует QR-код и подтвердит личность клиента через биометрические данные.

Стоит отметить, интеграция систем проведена Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Beeline Казахстан.

– Удобство, защищённость и оперативность предоставления госуслуг – наш приоритет на сегодня. Ранее цифровые документы стали принимать банки и аэропорты некоторых городов. Сегодня функция доступна у одного оператора сотовой связи, но наше министерство открыто для всех операторов связи и крупных компаний, которые отвечают всем параметрам безопасности, – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

В настоящее время в сервисе цифровых документов представлено 18 документов. Наиболее популярные из них: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, результаты ПЦР-тестирования и свидетельство о рождении.

Ранее у казахстанцев появилась возможность использовать цифровые документы в аэропортах, при посадке в вагон на железнодорожном вокзале, а также при получении услуг в банках и у нотариусов.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников