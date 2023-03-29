Без очередей и ограничений

Специалисты ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии напомнили, как в регионе работает «зелёный коридор» для онкобольных.

В областном онкоцентре помощь пациентам с онкозаболеваниями оказывается в кратчайшие сроки. Уменьшить сроки прохождения обследований и выявить заболевания на ранних стадиях позволяет «зелёный коридор».

По словам врача-хирурга консультативно-диагностического отделения Наргиз Даулетбековой, в 2021 году Министерством здравоохранения Республики Казахстан был утверждён стандарт организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан, в рамках которого с 2022 года внедрён «зелёный коридор», позволяющий сократить сроки обследования пациентов при подозрении на злокачественные новообразования. При этом лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

Для оптимальной маршрутизации пациентов оказание онкологической помощи разделено на три уровня. На первом онкопомощь оказывается организациями ПМСП, на втором – онкологическим центром и онкологическими отделениями областных больниц. На третьем задействованы высокотехнологичные центры радиационной онкологии и республиканские онкологические медучреждения.

– Маршрут первичного онкологического пациента начинается с поликлиники, к которой он прикреплён. При обращении в больницу по месту жительства он сначала посещает смотровой кабинет. При выявлении подозрений на новообразование в течение трёх рабочих дней направляется к участковому терапевту. Далее с минимальными анализами пациента направляют к онкологу по месту жительства. Врач проводит обследование в течение десяти рабочих дней, выставляет маркер «онконастороженность-3», после направляет пациента в онкоцентр, – пояснила Наргиз Даулетбекова.

Далее онкологами МЦОиХ либо подтверждается диагноз, либо снимается маркер и даются рекомендации.

Консультации специалистов и обследование пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в амбулаторных условиях проводится по «зелёному коридору» – вне общей очерёдности и ограничений в течение восемнадцати рабочих дней.

– Для обеспечения «зелёного коридора» в нашем онкоцентре назначены кураторы на каждую поликлинику, в том числе районные. На каждое обследование, такое как эндоскопическое исследование, УЗИ, КТ/МРТ, на все консультации есть окошки для пациентов по «зелёному коридору».

Стоит отметить, что с 2019 года пациентам с подозрением на онкологические заболевания КТ и МРТ проводятся бесплатно.

Бахыт Сарсембаева