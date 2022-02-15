Без очередей и проволочек

В Казахстане изменились правила установления инвалидности. Теперь граждане, имеющие необратимые проблемы со здоровьем, могут проходить освидетельствование заочно.

Сегодня в стране действует немало государственных программ для поддержки людей с инвалидностью. С прошлого года появились нововведения, которые могут существенно облегчить жизнь тем, чьи возможности по здоровью ограничены.

Дискуссии относительно порядка оформления и пролонгации положения нетрудоспособного лица начали назревать во время разгара пандемии.

В феврале 2021 года на заседании НСОД Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать максимально благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

Раньше гражданам, потерявшим здоровье, при установлении инвалидности приходилось обращаться в четыре инстанции: в поликлинику для обследования, по результатам которого врачи заполняли необходимую медицинскую форму в бумажном носителе, далее – в отдел медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. После чего для получения пособия необходимо было обратиться в ЦОН, а для оформления технических средств реабилитации и получения социальных услуг – в акимат.

Теперь для подтверждения инвалидности гражданам необходимо лишь обратиться в поликлинику по месту жительства, всё остальное происходит без участия человека за счёт интеграции информационных систем. Все данные передаются в соответствующие государственные органы, после чего окончательное решение принимают эксперты.

По официальным сведениям Министерства труда и социальной защиты населения РК, пилотный проект по заочному освидетельствованию запущен во всех регионах страны.

– Более пяти тысяч казахстанцев уже воспользовались данной услугой с октября прошлого года. Ведомство намерено увеличить охват лиц в получении услуги в новом формате, – говорится в сообщении.

Благодаря новым подходам будет также упрощено получение людьми с инвалидностью технических средств и услуг реабилитации. Ранее гражданам приходилось ежегодно посещать отделы занятости и социальных программ, писать заявление на их получение. Далее проводились процедуры госзакупок, которые иногда растягивались на несколько месяцев.

Для исключения проволочек с выделением технических средств и предоставлением услуг реабилитации в прошлом году был запущен Портал социальных услуг, где граждане самостоятельно могут выбрать поставщика товара или услуги. Государству остаётся только возмещать поставщику затраты.

Кроме того, Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует внедрить на Портале услугу инватакси, что позволит повысить её доступность для лиц с инвалидностью.

Для справки: по данным Управления координации занятости и социальных программ ВКО, в Восточном Казахстане проживает более 54 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из них более 4 тысяч – дети.

Бахыт Сарсембаева