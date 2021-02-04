Без маски нельзя

Маски следует носить не во избежание штрафа, а для сохранения здоровья.

Социальное дистанцирование и масочный режим – это ключ к замедлению распространения COVID-19. Однако смягчение карантинных мер привело к беспечности жителей. В Восточно-Казахстанской области снова растёт число заражённых. Многие не надевают маски, не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют правила безопасности. Об этом свидетельствуют результаты ежедневных рейдов.

3 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрированы 15 нарушений ограничительного режима. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в продовольственных и непродовольственных магазинах, в кафе, где сотрудники находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанных нарушений составляет 437 550 тенге.

В Семее выявлены 45 нарушений масочного режима.

В Риддере зарегистрированы три нарушения по обслуживанию без медицинской маски. Наложены четыре штрафа на общую сумму 175 020 тенге по ранее выявленным фактам.

В Курчатове зарегистрированы три нарушения на объектах предпринимательской деятельности.

В районе Алтай выявлены пять нарушений среди продавцов продовольственного магазина, ювелирного отдела и посетителей магазинов, не соблюдающих масочный режим.

В Бескарагайском районе зарегистрировано одно нарушение по несоблюдению масочного режима.

В Глубоковском районе нарушают жители. Сумма штрафа составляет 87 510 тенге.

В Шемонаихинском районе зарегистрирован один факт нарушения ограничительного режима. Посетитель находился в магазине без медицинской маски.

Восточноказахстанцам стоит помнить, что, только соблюдая все правила и прилагая совместные усилия, можно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 и вернуться к обычной жизни без ограничений.