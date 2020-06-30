Без кочек и ухабов

Месяц назад начался долгожданный ремонт дороги, связывающей село Алгабас с районным центром.

Этого события алгабасцы ждали долгие годы. Десять километров гравийки между двумя населенными пунктами все это время являлись для них головной болью и проблемой номер один. В последние несколько лет ситуация и вовсе усугубилась, поскольку дорожная техника вообще перестала здесь появляться.

Казалось, речь идет о небольшом отрезке пути, но каждая поездка алгабасцев в Курчум и обратно оборачивалась сущим наказанием. При движении по гравийке машина начинала содрогаться всеми узлами и деталями, процесс усиливался при встрече с ямами и колдобинами. Уменьшить тряску можно было только при движении на низкой скорости. Однако и это не помогало оградить технику от поломок, особенно ее ходовую часть.

Неудивительно, что параллельно с проблемной официальной трассой появилась альтернативная проселочная дорога. На ней встречаются ямы, в дождь – развозит, но двигаться по ней комфортнее, чем по гравийной. Жители Алгабаса не единожды обращались к руководству с просьбой отремонтировать дорогу, но решение было принято только в этом году.

Заказчиком проекта среднего ремонта дороги выступает отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района. По информации его специалистов, на проведение ремонта в рамках программы «Дорожная карта занятости» выделено 124 миллиона 731 тыс. тенге.

Генеральным подрядчиком проекта по результатам тендера стало ТОО «Маркаколь жолдары». В соответствии с договором предприятию за весь объем работ по реализации проекта выплатят 110 миллионов 821 тысячу тенге. В сентябре этого года дорога должна быть сдана в эксплуатацию.

Работы начаты субподрядной организацией в лице Курчумского коммунального предприятия еще в мае. По информации мастера Зарымхана Токсанбаева, за минувший месяц произвели отсыпку поверхности дорожного полотна и последующую ее профилировку автогрейдерами. Завезено 4,5 тысячи тонн гравия. Кроме этого, ремонтники убирали образовавшиеся кочки, из-за них дорога местами «вздыбливалась». С помощью экскаваторов вынимали из них мягкую массу, засыпали гравием и прикатывали. В общей сложности устранено 70 квадратных метров таких участков.

Следующим этапом стало формирование по центру вала из песчано-гравийной смеси.

– Берем ее из карьера, что находится в примерно в 60 километрах, – рассказывает Зарымхан Токсанбаев. – Состав был проверен в специальной лаборатории. Анализ подтвердил полную пригодность этой смеси для приготовления холодного асфальта. Поэтому планируем смешать ее с битумом, его привезут из Усть-Каменогорска, получить холодный асфальт, в который и «оденется» эта дорога. Сегодня на подвозе задействованы четыре КамАЗа, в том числе с прицепами.

По информации специалистов отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района, имеющихся средств хватит на асфальтирование семи из десяти километров. Оставшиеся три километра будут отремонтированы, но пока останутся с гравийным покрытием. Есть надежда, что деньги на их асфальтирование выделят в следующем году.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район