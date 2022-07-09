Образование

Без экзаменов зачислят

09.07.2022
732

В Казахстане изменились правила поступления в средние специальные заведения. Теперь абитуриентам не нужно сдавать вступительные экзамены.

Какие специальности составляют исключение, рассказала заместитель руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Алима Акылбек.

В ВКО функционируют 82 колледжа, поступить в которые могут выпускники 9 и 11 классов. С прошлого года значительно упростились правила поступления в колледж. Так, для абитуриентов отменены вступительные экзамены, за исключением экзаменов по педагогическим, медицинским и творческим специальностям.

Конкурс проводится информационной системой Управления образования ВКО путём автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с аттестатом.

Кроме того, разработан новый механизм распределения грантов. В этом году выделено 6890 мест государственного заказа из местного бюджета, а также 2800 – из республиканского бюджета. Вся информация размещена на сайте областного управления образования.

– Если раньше комиссия распределяла места государственного заказа по колледжам, то сейчас реализуется проект «Деньги за студентом», когда абитуриент сам выбирает, в какой из колледжей пойти учиться – туда и будет направлен бюджет, – пояснила Алима Акылек. – Также у абитуриентов появилось право выбирать до четырёх колледжей и четырёх специальностей.

Приём заявлений на обучение стартовал 25 июня. Зачисление абитуриентов на очную форму обучения продлится по 31 августа, на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября.

– Если вы решили поступить в колледж, то необходимо зайти на сайт www.egov.kz в раздел «Образование» и подать заявку на поступление в колледж или пройти по ссылке информационной системы vko-abiturient.kz и подать заявку, – рассказала Алима Акылбек. – Видео по работе в платформах и ссылки на них размещены на сайте управления образования в разделе «Техническое и профессиональное образование», на сайтах колледжей. А также можно пройти в любой близлежащий колледж и в уголке самообслуживания подать заявку на эти порталы.

Татьяна Кравченко

09.07.2022
732

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