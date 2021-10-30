Волейбольный клуб «Алтай» стал обладателем Кубка Казахстана среди женских команд.

В Усть-Каменогорске состоялись матчи шестого, заключительного, игрового дня финального этапа розыгрыша Кубка РК по волейболу. В гонку за кубок вступили восемь команд, их поделили на две группы. В первой четвёрке были «Алтай», «Алматы», «Караганда» и «Жетысу-2». В группу B вошли «Жетысу», «Куаныш», «Алтай-2» и «Иртыш».

По результатам группового этапа в лидеры вышли фавориты турнира «Алтай» и «Жетысу», которые в итоге и разыграли между собой главный волейбольный трофей страны.

Финальная схватка действующего чемпиона и серебряного призёра прошлого сезона выдалась динамичной. В первых двух партиях победу одержали восточноказахстанские волейболистки. В третьем и четвёртом сетах их противники активизировались и отыгрались.

В решающей партии точку в противостоянии поставил «Алтай», завоевав очередную победу со счётом 3:2 (25-22, 25-16, 20-25, 25-27, 15-11). Так, волейбольный клуб «Алтай» из Усть-Каменогорска прошёл весь турнирный путь до высшей ступени пьедестала без единого поражения. Лучшим игроком в составе «Алтай» на Кубке Казахстана стала Даница Раденкович.

Второе место занял «Жетысу». Третье место завоевал «Куаныш», обыграв «Караганду» в игре за бронзу с результатом 3:0 (25-19, 25-18, 25-13). Ещё одна команда из Восточного Казахстана, «Алтай-2», заняла седьмое место на этих соревнованиях.

Напомним, в начале октября текущего года восточноказахстанский волейбольный клуб «Алтай» впервые стал победителем чемпионата Азии среди женских команд, который прошел в Таиланде.

Победа в клубном первенстве даёт право волейболисткам ВК «Алтай» представлять Казахстан и весь Азиатский регион на чемпионате мира среди клубов под эгидой Международной федерации волейбола. Главный турнир пройдёт в Турции с 15 по 19 декабря

2021 года.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников