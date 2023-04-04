Адресную социальную помощь казахстанцы могут получать в проактивном формате.

Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии», государство предлагает семьям Казахстана получать АСП без единого документа, не обращаясь в ЦОН. Достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Получателей оповещают о возможности получения адресной помощи посредством SMS-сообщения с номера 1414 – оно отправляется автоматически, основываясь на сведениях, содержащихся в государственных базах данных.

После получения уведомления гражданин отправляет в ответ своё согласие, указав номер своего банковского счёта, далее портал «электронного правительства» eGov.kz направляет сведения о получателе в Министерство труда и социальной защиты РК для назначения пособий. В результате в течение 15 рабочих дней (день подачи запроса не входит в срок оказания государственной услуги) заявителю придёт ответ со статусом исполнения (положительно или отрицательно). Подробнее с результатом оказания проактивной услуги можно ознакомиться в приложении eGov Mobile в разделе «Уведомления» или в Личном кабинете на портале eGov.kz.

– Гражданину больше не нужно ходить в ЦОН, даже нет необходимости подавать заявку онлайн через eGov.kz. В рамках концепции Invisible Government мы минимизируем необходимость контакта граждан с государственными органами. Так, с 1 сентября 2022 г. уже 57 тыс. человек получили SМS-сообщения от 1414 для предоставления пособий от государства, – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Проактивное оказание услуги стало возможным благодаря Цифровой карте семьи проекта Smart Data Ukimet, позволяющей на основе анализа данных по 30 параметрам определять необходимые меры господдержки для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, эта услуга не единственная в Казахстане, которую оказывают в проактивном формате. В перечень таковых входят также регистрация безработных, установление инвалидности и ещё 21 госуслуга. К примеру, при рождении ребёнка родителю поступает SMS-сообщение о возможности получения пособия по рождению ребёнка, для его назначения достаточно лишь ответить согласием. Таким же способом реализуется ещё ряд государственных услуг, для получения которых нет необходимости идти в ЦОН.

Мария Перова