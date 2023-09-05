Без акцента и стеснения

Уникальным решением ушедшего лета в ВКО стал пилотный проект по практическому изучению государственного языка «Гостевая семья». В нём приняли участие около 70 ребят со всей области, желающих улучшить свои знания казахского языка. Что же изменилось после проекта? Преодолели ли ребята языковой барьер и продолжают ли изучать язык самостоятельно?

Напомним, «Гостевая семья» – первый проект в Республике Казахстан по интенсивному изучению государственного языка с погружением в языковую среду. Школьников приняли в свои дома 32 семьи Катон-Карагайского района.

Одними из участников проекта стали восьмиклассники Денис Федорченко из Усть-Каменогорска и Святослав Веденков из Риддера. Они провели языковые каникулы в гостеприимном доме многодетной семьи Сауле и Олжаса Ашимхановых.

– Когда узнали об этом проекте, твёрдо решили участвовать. Сын понимает, что знание государственного языка на достаточно высоком уровне просто необходимо, – рассказывает Ирина Хрулёва, мама Дениса Федорченко.

Святославу Веденкову о проекте «Гостевая семья» рассказала завуч средней школы № 2, где он учится. Святослав – отличник, и изучение языков ему даётся легко. Особенно государственного, он уделяет этому много свободного времени.

– Мне нравится казахский язык. Каждый день заучиваю по 5-6 новых слов, пополняю словарный запас. Но свободно на нём говорить не мог, боялся сказать что-то неправильно и стеснялся произношения, – признался Святослав Веденков. – Участие в проекте – это хорошая возможность преодолеть языковой барьер.

Ребята прошли тщательный отбор и летом отправились в долгожданную поездку в Катон-Карагай. Каждый день был расписан буквально по минутам. Они много узнали об археологических памятниках Катон-Карагайского района, знаменитых курганах долины Берел, посетили музей Катон-Карагайского национального парка, увидели жемчужины уникальной природы этого горного края, познакомились с его историей и географией, богатой разнообразной флорой и фауной. Были встречи с интересными людьми, которые рассказывали ребятам о выдающихся земляках.

Всем запомнились занятия, посвящённые изучению блюд казахской национальной кухни. А ещё ребят научили технологии ферментации трав, чтобы делать из них полезный и целебный чай. Были и музыкальные уроки, и даже баттл современной казахской эстрадной музыки «Дударай». Так что скучать не приходилось.

И всё же главными являлись занятия практическим разговорным казахским языком. В первый же день прошёл круглый стол, там определили уровень подготовки детей. А затем последовали уроки. Полученные знания ребята закрепляли в быту, общаясь в семьях, в которых жили.

– В нашей семье русский язык все хорошо понимали, но всё равно основным языком общения оставался казахский. Поначалу было очень непросто понять, о чём тебе говорят. Но постепенно я стал всё глубже погружаться в языковую среду. И за три недели, что прожил в Катон-Карагае, смог преодолеть себя и без стеснения заговорить на государственном языке, – отметил Святослав Веденков.

Денис Федорченко тоже стал свободно переходить с одного языка общения на другой. Эту особенность подметила его наблюдательная мама.

– Когда он мне позвонил перед отъездом, я услышала, как он прощается на государственном языке, благодарит за гостеприимство, обменивается телефонами и адресами с новыми друзьями, и при этом параллельно разговаривает со мной на русском. То есть, никаких трудностей в переходе с одного языка общения на другой он не испытывал. Прежде такого, конечно же, не было, – отметила Ирина Хрулёва.

После завершения проекта прошло уже около двух месяцев, Денис и Святослав продолжают занятия по изу-

чению государственного языка. Но уже самостоятельно, хотя даётся это гораздо труднее, чем в естественной разговорной среде. Ведь там наставники были практически на каждом шагу – в семье, во время экскурсий, занятий и развлекательных программ.

И родители, и дети уверены, если им удастся побывать в гостевых семьях ещё хотя бы несколько раз, то общение на государственном языке станет для ребят совершенно свободным.

Достоинства восточноказахстанского образовательного языкового проекта «Гостевая семья» оценили не только его участники, но и все, кто пристально следил за его реализацией.

Так, по словам руководителя Управления образования ВКО Иннесы Чернышёвой, заявки на участие в проекте поступили практически из всех районов Восточно-Казахстанской области. Было много желающих усовершенствовать свои знания, а также немало семей и коллективов, которые готовы были принять детей, научить языку, показать уникальную природу родного края, познакомить с культурой, обычаями и традициями казахского народа и просто помочь ребятам понять особенности жизни в обычном казахстанском селе.

Екатерина Гуляева