Беспроигрышный «Тандем»

Восточный Казахстан славится талантливыми людьми. Музыканты, певцы, поэты, писатели, художники, архитекторы, фотографы из ВКО покоряют не только казахстанских, но и зарубежных ценителей прекрасного. И особое место занимают танцевальные коллективы области. Об одном из них мы хотим рассказать.

На сегодняшний день в регионе насчитываются десятки хореографических коллективов самых разнообразных направлений: народные, классические, эстрадные, спортивные танцы для взрослых и детей… Каждая танцевальная группа заслуживает внимания и восхищения. Но есть те, кто своим талантом завоевал признание не только в родном городе и регионе. Именно таким является коллектив «Best» из Усть-Каменогорска. А руководит им хрупкая на вид, но сильная и целеустремлённая хореограф Дарья Богатырёва. В свои 29 лет ей удалось не только сформировать успешную танцевальную группу, но и создать блестящий ансамбль, слава о котором гремит далеко за пределами области.

Рождённые побеждать

Дарья занимается танцами с самого детства. В четыре года маленькую Дашу записали в творческий коллектив «Пируэт».

– Я занималась в секции, была в составе школьной хореографической группы, – перечисляет тренер. – Потом в какой-то момент забросила танцы: в жизни появился спорт. Причём я довольно продолжительное время посвятила лёгкой атлетике. Но после девятого класса решила, что буду поступать в колледж на хореографию.

Дарья обучалась в Восточно-Казахстанском училище имени народных артистов братьев Абдуллиных. По окончании училища девушка пришла на практику во Дворец творчества школьников.

– После успешного окончания училища в 2014 году меня приглашали на работу в качестве танцовщика в коллективы из Китая и России, – рассказывает Дарья. – Но я решила остаться в Казахстане. Я люблю свой город, горжусь тем, что живу в Усть-Каменогорске. Поэтому отказалась и совсем об этом не жалею. Своих первых учеников я набрала, устроившись тренером в ДТШ.

И именно в стенах Дворца творчества школьников родился один из ведущих в городе коллективов современного эстрадного танца «Best». На сегодня в группах Дарьи Богатырёвой занимаются более ста воспитанниц в возрасте от трёх до 18 лет. И за восемь лет существования «Best» (что в переводе с английского означает «лучший») действительно зарекомендовал себя как один из наиболее ярких ансамблей.

– Много выступаем, – говорит хореограф. – В год у нас выходит порядка 30 выступлений. Практически ни одно городское мероприятие не обходится без нашего участия. Нас приглашают на конференции, открытие спортивных площадок, праздничные концерты, новогодние вечера. И это притом, что мы постоянно участвуем в конкурсах не только внутри области, страны, но и за рубежом.

«Best» не раз становился призёром самых разнообразных танцевальных соревнований. Коллективу довелось блестяще показать себя в Алматы, Казани, Ташкенте, Сочи.

– Сейчас для нас уже привычно участвовать в различных конкурсах, куда-то выезжать, – продолжает Дарья. – А вот самая первая поездка была волнительной для меня и коллектива. Тогда мои ученики занимались первый год. Нас пригласили в Уральск. Помню, как мне было страшно ехать одной с детьми. Три дня в поезде. Было очень тяжело. Я сильно нервничала, переживала, как пройдёт выступление. Тогда мы прошли два конкурсных этапа из трёх. На тот момент, я считаю, это было настоящим успехом для нас.

Одним из самых ярких впечатлений Дарьи и её подопечных стало путешествие в Санкт-Петербург в 2017 году.

– Та поездка нам запомнилась, пожалуй, больше всего, – улыбается тренер. – Это было очень серьёзное мероприятие, одно из первых таких крупных событий в жизни нашего коллектива. С нами на одной сцене выступали очень именитые хореографические группы из Индии, Словакии, Израиля… Это были действительно очень опытные танцоры с невероятными номерами: по заданию конкурса участники должны были представить культуру своей страны в танцевальной зарисовке.

Но ученики Дарьи Богатырёвой в очередной раз с честью выдержали творческие испытания.

– Мы подготовили номер в формате танцевального дефиле, в котором демонстрировали казахские национальные костюмы, – рассказывает хореограф. – Нам удалось собрать потрясающие наряды, спасибо нашим родителям. Получилось очень красочное выступление.

Этот конкурс очень воодушевил, дал стимул к тому, чтобы продолжать расти.

– Да, я патриот своей страны, – признаётся Дарья. – На большую часть номеров меня вдохновляет именно дух моей Родины. Мне нравится ставить стилизованные танцы, с посылом гордости за свою землю, свой народ. Самые эффектные наши номера связаны как раз с культурой Казахстана. Даже костюмы у нас для самых лучших номеров – почти все в сине-голубых, золотистых тонах, символизирующих Флаг страны.

Парный ритм

За восемь лет существования на счету коллектива «Best» более 100 всевозможных наград.

– Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, – говорит Дарья. – Это касается и работы с детьми, и моего личностного роста. Почти сразу, как только начала самостоятельно преподавать, подала документы на заочное обучение в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле. Сейчас уже заканчиваю магистратуру в Омской государственной академии по педагогическому профилю. Мне хочется развиваться в своей сфере, не стоять на месте, повышать квалификацию. Очередной ступенью ввысь стало для меня создание ансамбля «Тандем».

Ансамбль «Тандем» сформировался три года назад из лучших учеников танцевальных коллективов «Ритм» и «Best».

– Приблизительно в 2016 году в ДТШ появилась новая хореографическая группа «Ритм» под руководством Вячеслава Короткова. Вячеслав Николаевич сразу привлёк моё внимание тем, что в его группе всегда соблюдается строгая дисциплина, – отмечает тренер. – Он прямо такой учитель в полном смысле этого слова. Если мне больше нравится придумывать идеи танцев, то он делает упор именно на технике, отработке движений. У человека более 20-ти лет стажа в преподавании. Тогда мне пришла в голову мысль объединить наши усилия и собрать наиболее сильных учеников для нового ансамбля.

С этого момента Дарья Богатырёва и Вячеслав Коротков совместно приступили к тренировкам. Для ансамбля отобрали два состава девочек в возрасте 10-12 лет и разработали для них отдельную двухчасовую программу занятий трижды в неделю. По мнению Дарьи, танцы невозможно отнести к спорту или искусству – это удивительный тандем физической подготовки и театрального мастерства.

– Название нашего коллектива говорит само за себя, – поясняет Дарья. – Это союз двух тренеров, двух танцевальных групп. Мы возлагали большие надежды на сотрудничество, и сейчас можем с уверенностью сказать, что нам удалось создать достаточно сильную группу.

В подтверждение слов хореографа – блестящий дебют ансамбля «Тандем» в столице республики Астане в ноябре этого года на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Огни Байтерека». Коллектив поразил судейскую коллегию динамичным зрелищным номером «Сила единства», основой которого стала идея поддержки казахстанского спорта.

– Дети выступали в голубых комбинезонах, – делится Дарья. – Главной фишкой танца стало символическое изображение Флага Казахстана с парящим орлом, которое ребята выстраивают в ходе постановки. Номер сложный, на постановку у нас ушло два месяца.

«Огни Байтерека» – международный творческий проект, инициированный хореографами из Болгарии, России и Казахстана, нацеленный на поиск детей, одарённых в танцевальном жанре. Участие приняли 70 коллективов из трёх стран. Конкурсные этапы проходили три дня.

– «Тандем» стал лауреатом первой степени, – улыбается тренер. – Мы получили номинацию «Лучшее педагогическое мастерство». Это значимые награды для нас, они показали, что мы добились высокого уровня. Чтобы было понятно, Гран-при завоевал образцовый коллектив из Южной Осетии с 40-летней историей «Вайнах». Стать первыми после них – действительно честь для нас.

По словам Дарьи, она уже сейчас видит в некоторых своих ученицах будущих профессиональных танцоров и хореографов.

– Кстати, нас связывают не только тренировки, – отмечает хореограф. – Со старшими девочками мы можем сходить вместе в кино, на прогулку, даже по магазинам. Они у меня совета могут спросить. Общаемся. Это сплачивает коллектив.

Тренер заметила, что зачастую её вдохновляют красивые песни или сюжеты кинофильмов. Так, номер «Небо, засыпай» родился после просмотра картины «Тарас Бульба». На сцене старшие дети передавали атмосферу военного времени, и каждого «бойца» сопровождал ангел-хранитель из младшего состава. А примером из танцевального мира для хореографа является шоу-балет «Тодес».

В настоящее время ансамбль «Тандем» готовит новый номер ко Дню независимости Казахстана.

– Танец будет называться «Энергия будущего», – объясняет Дарья. – На него нас вдохновил музей Nur Alem, в Астане. Идея в том, чтобы показать атмосферу молодёжного движения. Задумка – воссоздать образы стихий: земли, воды, воздуха, огня. Мы даже собираемся использовать особый реквизит – шар, который будет символизировать сферу энергий. И таким образом покажем, каким мы видим будущее нашей страны.

Лилия Дроздова

Фото Дарьи Богатырёвой