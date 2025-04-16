Беспрецедентное обновление

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (ДЧС ВКО) получили новую технику и ключи от служебного жилья лично от министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.

В распоряжение спасателей поступили 65 единиц современного транспорта – это крупнейшее обновление автопарка в истории ДЧС ВКО. Областная служба спасателей пополнилась высокомобильными пожарными автомобилями, аварийно-спасательными и вспомогательными машинами, а также водным транспортом. По данным ведомства, новая техника значительно повысит мобильность подразделений и позволит им эффективнее бороться с различными природными и техногенными катастрофами.



– Сильный, технически оснащённый спасатель – надёжная опора государства, защитник каждого казахстанца. Мы не только обновляем автопарк, но и укрепляем потенциал системы гражданской защиты, закладываем основу устойчивого будущего, – подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, специально прибывший в ВКО.



Он добавил, что улучшение социального обеспечения спасателей – одна из приоритетных задач государственной политики. Работа в этом направлении будет продолжена в сотрудничестве с местными исполнительными органами.



По словам акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, благодаря вниманию Главы государства Касым-Жомарта Токаева к развитию системы ЧС за последние два года на укрепление материально-технической базы гражданской обороны в регионе была выделена серьёзная сумма.



– Это связано с тем, что вы проводите масштабную работу по защите безопасности и имущества населения, а также по предотвращению или ликвидации природных и техногенных катастроф. В свою очередь, мы совместно с депутатским корпусом проводим работу по укреплению материально-технической базы местных органов гражданской обороны. К примеру, за последние два года на это направление было выделено более четырёх миллиардов тенге. Мы продолжим эту работу. Мы считаем, что новое оборудование поможет повысить эффективность работы, – сказал глава региона Нурымбет Сактаганов.



Также были отмечены отличившиеся сотрудники ДЧС ВКО – министр вручил им награды и благодарственные письма.



Кроме того, в рамках визита министр ЧС посетил посёлок Усть-Таловка в Шемонаихинском районе, где встретился с добровольным пожарным отрядом и вручил его сотрудникам ключи от спецтехники, боевую форму и современное оборудование, в том числе компьютер.



– Со стороны министерства и департаментов по ЧС мы будем делать всё, чтобы в сёлах народ чувствовал себя в безопасности, – прокомментировал Чингис Аринов.



Он добавил, что Правительство уделяет особое внимание оснащению добровольческих пожарных формирований и намерено продолжать работу по модернизации и оснащению подобных постов.

Аким области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что из местного бюджета ежегодно будут выделять средства на развитие таких пожарных постов. Новая техника позволит не только улучшить качество реагирования, но и увеличить штат. Сегодня в отряде работают четверо пожарных, которые регулярно помогают тушить пожары в соседних населённых пунктах.



– Теперь у нас больше возможностей. Новый проходимый автомобиль позволит быстрее добираться до отдалённых мест и эффективнее выполнять свою работу, – рассказал старший пожарный Юрий Андреев.

Дмитрий Чжан

Фото Махаббат Ахметжанова