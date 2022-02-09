Бесплатная диагностика

Жители региона получили бесплатную консультацию онкологов различных профилей.

В рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями в Многопрофильном центре онкологии и хирургии прошёл День открытых дверей. Медики отмечают, что основная цель этого мероприятия – повышение осведомлённости населения о раке, его профилактике, раннем выявлении и своевременном лечении. Принимаемые меры позволяют снизить уровень заболеваемости и смертности от этого недуга.

– В течение дня онкологи приняли свыше 250 человек, – рассказали в пресс-службе онкоцентра. – В ходе акции было выявлено три подозрения на злокачественные новообразования, 25 предраковых состояний, 83 других заболевания, не связанных с онкологией. По показаниям проведено более 84 диагностических исследований.

Среди желающих пройти диагностику и получить консультацию были не только жители Усть-Каменогорска, но и других городов и районов области.

– Очень рада, что проводятся такие дни, когда можно бесплатно пройти обследование, получить квалифицированную консультацию врачей, к тому же, в выходной день. Спасибо коллективу онкоцентра – здесь работают вежливые, добрые, отзывчивые медработники, – поделилась жительница Шемонаихи Ирина Бочкова.

Во время мероприятия строго соблюдались все необходимые противоэпидемиологические меры – социальная дистанция, обработка рук, термометрия, дезинфекция всех поверхностей, при входе раздавались маски.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ