Беспечность приводит к трагедии

Статистика показывает, что восточноказахстанцы пренебрежительно относятся к соблюдению элементарных правил на воде. Результат налицо: с начала 2020 года на территории области утонули 28 человек, при этом 16 – за купальный период. Из них шестеро – дети.

В антилидерах областного рейтинга снова Семей. Здесь количество погибших на водоемах составило шесть человек. В Усть-Каменогорске, Глубоковском районе и районе Алтай – по два человека, в Бородулихинском, Уланском, Урджарском и Зайсанском районах – по одному утонувшему. Все происшествия произошли в необорудованных для купания местах. Всего таких мест в регионе 64.

По информации исполняющего обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Дмитрия Титова, в большинстве случаев трагедия на воде происходит по вине самого человека. Излишняя самоуверенность, переоценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра приводят к необратимым последствиям – гибели людей.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области предпринимает все необходимые меры для предотвращения трагедий на водоемах. Перед началом купального сезона владельцам всех баз отдыха были направлены рекомендательные письма о необходимости выполнения требований в купальный период. Оборудовано 359 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, в 180 из них есть пляжи.

Проводится подготовка общественных спасателей ведомственных спасательных постов.

– Подготовлено 132 спасателя, установлено 53 общественных поста, обследовано 48 акваторий, – сообщил Дмитрий Титов. – Проводились рейды по соблюдению населением правил безопасности на водоемах при рыбной ловле с проведением агитационной работы. На озере Алаколь для обеспечения безопасности работают четыре

спасателя.

Работа по обеспечению безопасности людей на водоемах продолжится до конца купального сезона. Однако стоит помнить, что ее итог зависит не только от стараний соответствующих служб, но и от соблюдения отдыхающими элементарных правил поведения на воде. Будьте внимательны и относитесь ответственно к собственной жизни и жизни близких вам людей.

Александра Исаева