Беспечность может стоить жизни

Несмотря на то, что лето подходит к концу, купальный сезон всё ещё продолжается. При этом спасатели Восточного Казахстана озабочены данными статистики гибели людей на водоёмах.

С начала купального сезона в регионе утонули 34 восточноказахстанца, девять из них – дети. За аналогичный период 2020 года погибли 33 отдыхающих, в том числе девять детей. При этом основными причинами трагедий спасатели называют нарушение элементарных правил безопасности.

В ходе брифинга пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова сообщила, что 13 несчастных случаев произошли, когда дети оставались без присмотра взрослых, пять человек погибли, купаясь в нетрезвом виде. В большинстве случаев гибель людей произошла на необорудованных пляжах, один случай – во время рыбной ловли неподалеку от базы отдыха. Также за весь период купального сезона сотрудники ДЧС ВКО спасли на водоёмах 22 человека, шестеро из них были дети.

С первых дней лета спасатели проводят активную профилактическую работу, различные креативные акции, чтобы рассказать отдыхающим о правилах безопасности на воде. Было организовано свыше пяти тысяч профилактических рейдов. К административной ответственности привлечено 155 нарушителей правил общего водопользования и 476 человек, находящихся в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Для безопасного отдыха граждан Департамент по ЧС заключил 33 меморандума с владельцами баз и местными исполнительными органами. Кроме того, в ведомстве организовали курсы подготовки общественных спасателей. Уже обучено более 110 граждан.

Пресс-секретарь ДЧС ВКО напомнила, что всего в области установлено 16 мест для массового отдыха и спорта на водных объектах, определено 64 участка, запрещённых для купания. Совместно с местными исполнительными органами установлено 384 запрещающих и предупреждающих знака на потенциально опасных участках и местах, запрещённых для купания. Как правило, на этих участках не обследовано дно водоёма, наблюдается опасное течение и водовороты, нет поблизости постов спасателей и медиков.

– Хочу отметить, есть основные правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать, – резюмировала Марина Лискова. – Строго запрещается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей. Нельзя нырять в непроверенных и необорудованных местах, заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого, загрязнять и засорять водоёмы, входить в воду детям без сопровождения взрослых и оставлять детей без присмотра на берегу.

Дарья Антон

Фото из архива редакции