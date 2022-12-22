Бесконечное вдохновение

В Усть-Каменогорске наградили победителей областного конкурса поэзии, посвящённого 85-летию со дня рождения поэта Серика Габдуллина.

В поэтическом состязании «Сөйле, менің жүрегім…», организованном школой акынов «Шабыт» при городской библиотеке имени Оралхана Бокея и акиматом Уланского района, участвовали молодые авторы в возрасте от 18 до 35 лет. Всего на областной конкурс поступило около 20 работ.

– Уланский район – родина выдающихся личностей. Один из них – член Союза писателей Казахстана, почётный журналист Казахстана Серик Габдуллаулы. Он взрастил множество поэтов в школе акынов «Шабыт». Этот процесс не прерывается до сих пор, ведь ученики продолжают его дело. В дальнейшем мы планируем традиционно проводить этот конкурс ежегодно, – рассказал руководитель отдела внутренней политики Уланского района Нурхат Садыков.

Для участия в мушейре каждый из конкурсантов подготовил по два стихотворения. В основу первого произведения следовало взять биографию, творчество, общественную деятельность Серика Габдуллина. Вторую поэтическую работу поэты региона посвятили теме «Независимость».

Навыки стихосложения и выразительного чтения участников оценивало компетентное жюри в лице директора Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибека Кантарбаева, руководителя отдела культуры и развития языков г. Усть-Каменогорска Калкамана Сарина и депутата Усть-Каменогорского городского маслихата Аскерхана Актая.

По решению жюри первое место на областном конкурсе поэзии «Сөйле, менің жүрегім…» занял Кызырбек Дургинбайулы. Второе место присуждено Оразаю Женисулы. Призовое третье место разделили Багжан Елсинбеккызы и Дана Исагулкызы. Поощрительный приз получили Даулетберды Жекей и Естай Жанабаев.

Награждение победителей прошло в городской библиотеке имени Оралхана Бокея. Также здесь организовали книжную выставку, на которой представили творчество Серика Габдуллина. Почётное место в книжной экспозиции занял сборник стихов воспитанников школы акынов «Шабыт».

Отметим, после того как не стало Серика Габдуллина, школу акынов «Шабыт» возглавил поэт, журналист Кызырбек Дургинбайулы. Спустя несколько лет его сменил поэт-айтыскер Серик Куанган.

Гульжан Естаева

Фото ЦГБ им. О. Бокея