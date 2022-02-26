Бескарагайцы порадовали соседей

Сельскохозяйственная ярмарка Бескарагайского района прошла в Семее в торгово-логистическом центре «Северный».

Традиционные ярмарки выходного дня проводятся в регионе с целью сдерживания необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. Можно сказать, что они получили признание городских жителей и гостей, регулярно посещающих Восточный Казахстан.

Здесь можно приобрести местную продукцию, произведённую различными фермерскими и крестьянскими хозяйствами, в том числе Бескарагайского района. Отпускные цены устанавливаются представителями хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота, производством мяса и других востребованных продовольственных товаров, как правило, ниже, чем среднерыночные.

Свой существенный вклад в регулирование ценовой политики вносит и государство в лице Стабилизационного фонда, обеспечивая соответствующее присутствие важной линейки товаров по социальным ценам.

Подобные ярмарки бескарагайцев всегда пользуются большой популярностью среди семейчан. Ведь для многих они являются удобным местом, где можно с выгодой для домашнего бюджета закупить с запасом сельскохозяйственную продукцию.

Для фермерских и крестьянских хозяйств, владельцев личного подворья из Бескарагая поездки и торговля на самом близком, большом рынке сбыта удобны в плане логистики, минимизации транспортных и иных расходов. Главное – хорошая возможность реализовать свою продукцию без посредников.

Больше всего покупателей бывает возле прилавков с мясной продукцией. Труженики района, проживающие под крылом реликтового соснового бора, активно развивают племенное животноводство. Поэтому на торговых прилавках неизменно предлагается широкий ассортимент натуральной и свежей продукции.

В частности, бескарагайцы привезли для горожан в общей сложности 5,7 тонны мяса на любой вкус. Это и очень популярная на сегодня конина – 500 кг, традиционная говядина – 2240 кг, обязательная для традиционного стола местная баранина – 3000 кг.

Осознанный курс сельчан на глубокую и безотходную переработку сельскохозяйственного сырья способствует развитию соответствующей сферы. Это создание молочно-товарных ферм, выпуск готовой продукции с добавленной стоимостью, а главное – органического происхождения.

В Бескарагайском районе есть такие фермы и мощности по производству молочной продукции, которая в объёме около одной тонны выставлялась на ярмарке. В том числе молоко жирностью от 2,5 до 6 процентов, масло, творог, йогурт, кефир, курт, востребованные в продаже многочисленными покупателями.

Отдельно необходимо сказать об овощной продукции. В потребительской корзине она занимает своё законное место и пользуется спросом круглый год. Климат и почва в районе вполне позволяют аграриям возделывать овощные культуры, особенно прилегающие к Иртышу плантации. Имеются профильные хозяйства и определённые традиции возделывания овощей.

Овощная продукция в объёме 1,5 тонны также нашла своих покупателей. Спросом пользовался картофель – 1000 кг, также продавались капуста, морковь, лук, свёкла. Об итоге ярмарки можно судить по тому, что вся продукция сельчан оказалась полностью раскупленной.

Для создания праздничного настроения жителям и гостям Семея была представлена концертная программа. Зрители овациями приветствовали талантливых участников коллектива художественной самодеятельности районного Дома культуры. Посетители ярмарки Бескарагайского района тепло поблагодарили её организаторов и участников за приятно и с пользой проведённое время.

Жанат Алпыспаева

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Бескарагайский район