Бесхозные линии обретут хозяина

В Восточно-Казахстанской области почти 500 километров бесхозных до недавнего времени линий электропередачи передадут в доверительное управление.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил аким области Даниал Ахметов. В частности, на заседании по вопросам энергобезопасности рассмотрели ход выполнения соответствующих программ и различных поручений, что были прежде даны в профильной отрасли.

К примеру, акимат Восточно-Казахстанской области полностью восстановил документацию на полтысячи километров бесхозных линий электропередачи и передаст их в доверительное управление областной энергетической компании. Тем самым будет снят с повестки дня целый ряд проблем, непосредственно связанных с важной для области, районов и сёл энергетической инфраструктурой.

Глава региона отметил, что в соответствии с комплексным планом решения вопросов энергетической безопасности ВКО местные исполнительные органы поэтапно проводят комплекс работ. В частности, они касаются прокладки новых и реконструкции старых электрических сетей. Полноценная их ревизия проводится в первую очередь именно на тех сетях, от которых зависит повседневная жизнь и деятельность населенных пунктов. Нетрудно представить, насколько подобные меры важны для местных жителей и многочисленных объектов, потребляющих электрическую энергию. Бесперебойная и стабильная её подача в интересах как энергетиков, так и транспортников, а также большого числа потребителей.

Одновременно в регионе решается дальнейшая судьба бесхозных сетей. Сейчас их в области насчитывается более 530 километров. В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева акимат Восточно-Казахстанской области уже привёл в порядок всю необходимую юридическую базу. Отметим, что это является обязательным условием для полной передачи 494 километров из них в последующее доверительное управление областной энергетической компании.

Кроме того, по словам акима области, документация на оставшиеся ещё бесхозными линии будет готовиться параллельно с подсчётами стоимости их восстановления. Потому как энергетическая инфраструктура Восточного Казахстана входит в число систем, непременно требующих повышенного внимания, строгого технического контроля, обеспечения безопасности, надёжного функционирования. Всё это является составными частями культуры, традиций, исторически заложенных поколениями энергетиков ВКО. Они передаются через годы от старших к представителям молодой волны.

Напомним, что в регионе действуют различные источники, генерирующие электрическую энергию. В их числе крупнейшие ГЭС на водных ресурсах, тепловые станции и «зелёная энергетика» на основе использования умных панелей, преобразующих солнечные лучи и тепло, состоящих на долговременной службе у человека.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников