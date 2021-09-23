Бесценный дар

Художник из Актобе, член Союза художников РК Таймас Телеушев подарил музею имени Абая картину под названием «Шілде» («Июль»), датированную 1995 годом.

Ценный подарок музею передали члены Казахского общества глухих под руководством председателя Ардак Омар.

– Наш хороший друг, инвалид по слуху III группы из города Актобе, член Союза художников РК, абаевед Таймас Телеушев сделал прекрасный подарок музею имени Абая и городу в целом, передав картину с изображением великого мыслителя. Её в город привезла председатель Казахского общества глухих Ардак Омар, которая недавно была на съезде, где встретилась с художником. Ранее он хотел привезти эту картину на чемпионат Республики Казахстан по шахматам, но тогда сделать этого не получилось. Теперь же картина официально передана в музей, – отметила организатор мероприятий Клуба для глухих граждан Семея Асия Алимханова.

Картина исполнена в редкой технике линогравюры, когда художник вырезает изображение на линолеумном полотне, после чего оно отпечатывается на бумаге или картоне. Как отмечает руководство музея, в настоящее время работы такого плана довольно редки, что придаёт картине особую ценность. Гости и жители города смогут увидеть уникальную авторскую работу на плановых выставках в музее.

Флора Левина

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Семей