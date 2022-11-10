Беркутчи: возрождая традиции предков

Первый в истории чемпионат мира среди беркутчи прошёл в Урджарском районе. В соревнованиях по охоте с ловчими птицами – «саятшылық» – приняли участие құсбегі из Казахстана, Турции, Китая, Украины, Монголии, Киргизии и России.

Проведение чемпионата направлено на развитие национальных видов спорта в регионах, приобщение молодого поколения к культурному наследию предков и в целом к здоровому образу жизни. Не случайно мероприятие проходило у подножия Тарбагатайских гор, в селе Баркытбел, ведь именно здесь хорошо развиты все виды национальной охоты.

– Я считаю закономерным выбор места проведения чемпионата. В наших краях много профессиональных құсбегі, которые готовят к охоте беркутов, ястребов, соколов. В 2015-2017 годах мы проводили в этом месте первенство республики среди беркутчи. Думаю, эти мероприятия теперь станут традиционными, – отметил аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.

Во время соревнований среди владельцев пернатых профессиональное жюри оценивало ловкость беркутчи и его взаимодействие с питомцем. Перед участниками поставили три задачи: время, за которое питомец приземляется на руку хозяина, демонстрация свободного падения на приманку и скорость, с которой он ловит добычу. К слову, рекорд по приземлению птицы на руку по зову хозяина (6 секунд) и свободному падению на приманку (5 секунд) принадлежит этнической казашке из Монголии Айшолпан Нургайып. В 2014 году она обновила рекорд своего отца, когда стала единственной девушкой-участницей в региональных соревнованиях «Золотой орёл» и одержала победу среди 79 мужчин.

– Мы должны не только оценить физическую подготовку участников, но и передать будущему поколению наследие, оставшееся от предков. Ведь одна из особенностей казахской культуры – это подготовка к охоте ловчих птиц, а также собак тазы и резвых скакунов. Были времена, когда один беркут и одна тазы могли прокормить целый аул. Наверное, это одно из качеств казахов, которые смогли приручить птицу с неба и использовать её ловкость для своего выживания, – отметил президент Федерации беркутчи «Шыгыс-Алтай» Таттимбет Капулы.

Он подчеркнул, что при подготовке к мероприятию особое внимание уделили комфорту участников и гостей чемпионата, для них поставили двадцать казахских юрт, в которых всегда был накрыт щедрый дастархан.

– В 2011 году я занялся подготовкой ловчих птиц, сначала у меня был ястреб, а в пятнадцать лет начал приручать беркута. На чемпионат приехал со своим питомцем, которого зовут Жанкияр, ему пять лет. Соревнования прошли на высшем уровне, соперники были сильнейшими беркутчи, с хорошо обученными птицами, но в финале смог вырвать победу за счёт скорости по приземлению птицы на руку по зову хозяина, – рассказал победитель в соревнованиях с беркутами, Серикболсын Жалгасулы из Жамбылской области.

Второе место в этом виде соревнования занял Омирбек Нуман из Абайской области. Третье место разделили между собой Оркен Байтулкарипулы из Монголии и Тастанбек Байрак из Астаны.

В конкурсе ястребов первым стал Сейтжан Бексултан из Алматинской области, второе место занял Серикбек Ерасыл из Астаны, а третье – у Салавата Айтбекулы из Кыргызстана и Айшуака Тайманова из Мангистауской области.

Ещё в одном виде соревнований с ловчими птицами – соколами – победу одержал Танат Оспанкулов из Карагандинской области, вторым стал Ерлан Сандыбай из Туркестанской области, третье место разделили между собой гость из Турции – Мурат Налват и Багдат Кеуенов из Туркестанской области. Мурат Налват, который уже девять лет занимается обучением беркутов и считает это хобби, остался доволен своей первой поездкой в Казахстан и занятым призовым местом, он отметил высокий уровень организации праздника и гостеприимство казахского народа.

После окончания чемпионата большинство беркутчи не разъехались по домам, а направились в село Бозанбай Уланского района, где 8 ноября в рамках челленджа «Қыранелім Қазағым» прошёл конкурс «Шығыс Салбұрыны» – «Қансонар -2022».

Қансонар в казахской культуре – это удачное время для охоты, когда следы зверя отчётливо видны на первом снегу (пороше). Во время кансонара охотники брали с собой хищных птиц (беркута, орла и других) и борзых собак.

В «Қансонар-2022» приняли участие тридцать құсбегі из Монголии, Китая, Кыргызстана и девяти областей Казахстана. Звёздным гостем мероприятия стала та самая рекордсменка Айшолпан Нургайып, которая прославилась в 2013 году после серии фоторепортажей израильского фотографа Ашера Свиденски. Тогда её судьбой заинтересовался известный американский режиссёр Отто Белл и снял про неё документальный фильм «Беркутчи», который показали в тридцати странах мира.

Сейчас девушка учится на третьем курсе в Университете Сулейман Демиреля на специальности «учитель казахского языка и литературы».

– Всё своё время трачу на получение образования и не занимаюсь подготовкой беркутов, но в будущем планирую продолжить эту деятельность, возможно, возьму себе учеников. Я хотела бы использовать свои навыки беркутчи и полученные в университете знания для развития туризма в регионе, – отметила знаменитая девушка-құсбегі.

Во время «Қансонар-2022» организаторы возродили ещё одну древнюю традицию наших предков – бауашар, что означает «открыть путь» молодому беркутчи. В этом году эта роль досталась 12-летней Айзере Маркс.

– Когда мне было восемь лет, мы с отцом достали из гнезда на высокой горе птенца беркута, с тех пор я стала приручать птицу. Сейчас ей четыре года, и она вьёт своё гнездо, поэтому недавно мы приобрели сокола, её зовут Қандыкөз. Она ещё цыплёнок, и я за ней ухаживаю – сообщила юная құсбегі.

Посмотреть соревнования приехали не только жители Уланского района, но и гости из областного центра, Семея и даже несколько иностранцев.

– Я из Южной Кореи, в Казахстане впервые. Приехал обучать студентов корейскому языку. Праздник мне очень понравился. Зрелищные состязания, красивые и сильные птицы… Это великолепно! Было настолько интересно, что даже холод ощущался не так остро, – признался учитель корейского языка Ки Нам.

Так же как и на чемпионате в Урджарском районе, участники «Қансонар-2022» соревновались в трёх направлениях: время, за которое питомец приземляется на руку хозяина, демонстрация свободного падения на приманку и скорость, с которой она ловит добычу. Но в Бозанбае в финальном соревновании добычей хищных птиц стали не зайцы, а лисицы. С поставленной задачей все три беркута-финалиста справились отлично, чем восхитили и зрителей, и членов жюри.

По итогам соревнования беркутчи первое место и приз в размере пятисот тысяч тенге получил Сейтжан Ашок из Алматинской области, второе место и триста тысяч тенге достались его земляку Ермухану Баетбай, третьим стал Алмас Касымов из Акмолинской области, его приз составил двести тысяч тенге.

Помимо ловчих птиц показать своих питомцев приехали и владельцы гончих собак – тазы. Самой быстрой на дистанции один километр стала борзая по кличке Көкқасқа. Её хозяин, Мансур Канатбекулы, отметил, что последние пять лет занимается только разведением тазы и эта собака – многократная победительница областных и республиканских соревнований.

Несмотря на превратности погоды – снег, дождь и холодный ветер, праздник беркутчи «Шығыс Салбұрыны» – «Қансонар -2022» удался на славу. Организаторы соревнований пообещали, что оно будет традиционным, а значит зрители и спортсмены-охотники не прощаются, а говорят друг другу: «До встречи в следующем году!»

Аяужан Утеулинова

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