Берик Асылов: «Под угрозой была целостность Казахстана»

Вчера на пленарном заседании Мажилиса Парламента руководители силовых и надзорных ведомств РК, отвечая на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан», рассказали о ходе расследования и последствиях январских событий.

– За годы своей независимости Казахстан впервые столкнулся с такой жестокостью. Теперь можно тщательно анализировать и трезво оценить произошедшее в те дни, – отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Восстанавливая хронологию событий, он подчеркнул, что изначально митинги были мирными – первого января жители западных регионов потребовали снизить цены на газ.

– То есть никакой политики не было, выдвигались чисто социально-экономические требования. Правительственная комиссия, оперативно направленная в регион, удовлетворила требования, касающиеся цен на газ. Несмотря на это, люди вышли на улицы в Алматы, Шымкенте и других регионах. Общее число участников за два дня превысило 50 тысяч. Больше всего – в Алматы, – сказал Берик Асылов.

По его словам, угроза выхода из—под контроля сходов, которые вначале носили мирный характер, стала возрастать с каждым часом. Поэтому акимы и депутаты, встречаясь с населением, просили не нарушать общественный порядок. Прокуроры разъясняли незаконность протестных акций на местах и ответственность за участие в них.

– Третьего, четвёртого и пятого января Глава государства обратился к демонстрантам с призывом соблюдать закон и не поддаваться на провокации деструктивных сил. Однако, несмотря на неоднократные призывы к сдержанности, преступные и радикальные элементы перешли к активным и жёстким действиям. Четвёртого и пятого января сходы граждан перешли в стадию насилия в 11 регионах, – уточнил генеральный прокурор РК. – Организаторы действовали по чёткому плану. Координировали сбор и движение групп через WhatsApp и Telegram. Они собрали людей, вооружённых арматурой, палками, камнями, коктейлями Молотова. Впоследствии часть из них начала грабить магазины. А чтобы скрыть следы преступления, даже жгли помещения на первом этаже многоквартирных домов. Другие вооружённые группы целенаправленно атаковали и захватывали здания акиматов, резиденции Президента, полиции, КНБ. Разрушили аэропорт и другие объекты в Алматы. Они, зная, как пробить брешь, нападали на полицию, грабили охотничьи магазины, чтобы завладеть огнестрельным оружием. Пытались выйти в телеэфир, а когда это не сработало, разграбили и сожгли офисы телекомпаний.

По данным Б. Асылова, для сокрытия преступлений в Алматы и других крупных городах было уничтожено более 800 видеокамер. Организована доставка захваченного оружия, продовольствия и питьевой воды. Водителей такси, грузовиков и автобусов заставили перекрыть улицу. То есть мирных граждан использовали как «живой щит». В качестве тарана использовали специальные автомобили и грузовики.

Сдержать агрессию силовики не могли из—за многократного перевеса нападавших. Полицейских и солдат, которым по 18-20 лет, жестоко избивали, издевались над ними. Среди силовиков насчитали около 3,5 тысячи раненых, это 80 процентов из числа получивших травмы в те дни.

– Но даже тогда по нападавшим не стреляли! – заявил генеральный прокурор. – В той сложной обстановке сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Вооружённых сил до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие. Ограничивались спецсредствами нелетального действия – резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Но это было воспринято как слабость. Толпа с ещё большим упорством атаковала сотрудников, используя огнестрельное оружие и подручные средства. К примеру, пятого января в Алматы нападавшие на пожарной машине и грузовике проломили забор и ворвались в резиденцию Президента. Они были вооружены. На углу улиц Байтурсынова и Толе би преступники на захваченном бензовозе сначала протаранили спецавтомобиль полиции, а затем направили его на полицейское оцепление. В Кызылорде захватили «КамАЗ» и на нём целенаправленно совершили наезд на военнослужащих Нацгвардии, один из которых погиб на месте. Было повреждено более полутора тысяч государственных и коммерческих зданий. Сожжено 765 автотранспортных средств, включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили. Причинён многомиллиардный ущерб гражданам, бизнесу и государству. Конечной целью акций являлся насильственный захват власти. По закону такие действия расцениваются как акты терроризма. Чтобы остановить насилие на улицах и защитить жизни граждан, сотрудники правоохранительных и специальных органов были вынуждены применить оружие, – сообщил глава надзорного органа.

По его словам, это прямо предусмотрено законами о правоохранительной службе, Нацгвардии, воинской службе и противодействии терроризму. Также это регламентировано специальными планами силовых органов на случай подобных кризисных ситуаций.

Говоря о причинах привлечения контингента ОДКБ, генпрокурор подчеркнул, что события развивались стремительно. Медлить с принятием решений и недооценивать уровень угроз для суверенитета и целостности страны было крайне опасно.

Пятого января Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение. Шестого января было объявлено проведение антитеррористической операции из-за возникновения рисков для территориальной целостности Казахстана.

– Эти факторы, согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, послужили основанием для привлечения миротворческого контингента стран-членов ОДКБ. Их главной задачей была охрана стратегически важных объектов. Особо подчеркну, что в проведении антитеррористической операции войска ОДКБ не участвовали. Взятие под охрану миротворцами важных объектов, позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных, специальных органов и армии для борьбы с вооружёнными преступниками. После этого нашим силам правопорядка и военным удалось взять под контроль практически все захваченные объекты. Седьмого января в Алматы и Алматинской области продолжались обстрелы блокпостов, попытки захвата следственного изолятора и грабежи магазинов, – рассказал Берик Асылов.

Он говорил о волнообразном характере развития событий. Так, первая волна – это мирные митинги, где не было никаких столкновений с полицией.

– Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Однако затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна. На третьей волне присоединились криминальные банды. Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооружённые радикалы, устроив точечные атаки по разным объектам. То есть мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Если бы не решительные действия государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. На конечном этапе – силовой захват власти. При этом можно сказать, что все действия носили скоординированный характер. Налицо спланированная акция, – отметил спикер.

Глава государства поручил правоохранительным и специальным органам тщательно расследовать причины и детали январской трагедии. Всего возбуждено 3 770 уголовных дел. Подавляющее большинство в производстве МВД – убийства, кражи, разбои, хулиганства, хищения оружия.

– Антикоррупционная служба расследует 234 дела по фактам пыток. Комитет национальной безопасности ведёт 15 дел по государственной измене, попыткам захвата власти и получению взятки в особо крупном размере. По этим делам с санкции суда арестованы бывший председатель КНБ Карим Масимов и три его заместителя. Ещё два руководителя этого органа, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями, привлекаются к уголовной ответственности. Делам КНБ присвоен гриф «совершенно секретно», – объяснил Б. Асылов.

По поручению Президента созданы межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров Генпрокуратуры. На сегодня проведено более 35 тысяч следственно-оперативных действий, в том числе 20 тысяч осмотров, допросов, обысков. Назначено 3,5 тысячи судебных экспертиз.

В целом арестовано 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди, до 30 лет, безработные, без высшего образования.

– Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещённых экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 ранее судимых за убийства, кражи, грабежи и разбои. К примеру, под стражей находится Джумагельдиев, так называемый «Дикий Арман», и 14 членов его группировки. Им терять было нечего, и они легко шли на различные преступления – громили магазины, занимались мародёрством, нападали на административные здания, – акцентировал внимание спикер.

Всего на причастность к совершённым преступлениям проверено более 22 тысяч человек.

Межведомственная следственно-оперативная группа отрабатывает четыре направления. Так, по организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела. В Актюбинской и Жамбылской областях арестованы девять организаторов.

– Их подозревают в призывах к беспорядкам, погромам государственных и коммерческих объектов. В отношении участников беспорядков возбуждено 15 уголовных дел. В качестве подозреваемых по этим делам проходят 527 человек. Под арестом находятся 278 лиц. Во-вторых, по актам терроризма расследуется 46 уголовных дел. По всем фигурантам проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Здесь хотел бы пояснить, в чём отличие массовых беспорядков от актов терроризма. И при беспорядках, и при совершении терактов происходят насилие, погромы, вооружённое сопротивление. Но беспорядки носят хаотичный характер, никакие требования к власти не предъявляются. А цель террористических актов – устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов. Выдвигаются требования к властям, с применением оружия захватываются или уничтожаются стратегические объекты, органы власти и правопорядка – акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Согласно статье 255 Уголовного кодекса, такие действия квалифицируются как акты терроризма, – разъяснил генеральный прокурор.

Третье направление касается правовой оценки действий отдельных руководителей силовых структур. По данным Б. Асылова, установлено, что пятого января начальники двух департаментов полиции и трёх департаментов КНБ – в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях – оставили свои здания, в том числе с оружием.

– По этим фактам возбуждено семь уголовных дел. Основной объём следственных действий по ним завершён. Начальник ДКНБ Алматы Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств. Также расследуется ещё одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается, – рассказал глава надзорного органа.

Только из двух департаментов полиции – Алматинской и Жамбылской областей – преступники похитили почти 800 единиц огнестрельного оружия: 262 автомата, 501 пистолет, 12 гранатометов, пулемёт и свыше 60 тысяч боеприпасов.

Всего, по данным Берика Асылова, из охотничьих магазинов и оружейных арсеналов правоохранительных и специальных органов похищено почти три тысячи единиц оружия.

– Из этого объёма найдена лишь треть, или 771 единица. Более двух тысяч единиц оружия, в том числе автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты, а также гранаты, до сих пор находятся в руках преступников. Ими можно вооружить целый полк. Понятно, что мирным жителям это оружие не нужно. Оно похищалось для масштабной дестабилизации ситуации в стране. По всем этим фактам расследуются уголовные дела, – отметил он.

Расследование продолжается и по фактам пыток задержанных. Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По словам генерального прокурора, возбуждено 243 уголовных дела по фактам пыток и превышения власти. В Антикоррупционной службе – 234 уголовных дела. Это их прямая подследственность по Уголовно-процессуальному кодексу, подчеркнул Берик Асылов.

– Девять наиболее резонансных случаев, когда задержанные погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры. В рамках указанных дел задержаны девять должностных лиц, из них восемь – сотрудники ДКНБ и один полицейский. Все они с санкции суда арестованы. В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании Департамента полиции Алматинской области. В Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа «Дикого Армана». В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер. Ещё два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался, – доложил глава надзорного органа.

Генеральный прокурор озвучил число жертв январской трагедии по стране – 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибших в Алматы – 139.

– Мы установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка, ликвидировано 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, двое – с ножевыми, трое – с другими травмами и ожогами. В других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ. На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 – в Алматы, восемь – в Алматинской области и один – в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрёстный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах, – отметил Берик Асылов.

На сегодня следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Идёт поиск преступников, сбор и закрепление доказательств.

– С учётом требований нашего законодательства о тайне следствия и презумпции невиновности я привёл ограниченные сведения по расследуемым уголовным делам. Напомню, что следствие идёт чуть более двух месяцев. Для выяснения всех деталей и обстоятельств такой масштабной трагедии нужно больше времени. В большинстве случаев нет очевидцев. Назначены комплексные судебные экспертизы и баллистические исследования. Ожидаем их результаты. Всё это нужно, чтобы правильно определить степень и роль фигурантов, установить организаторов, пособников, найти похищенное оружие и многое другое. Окончательные решения по всем уголовным делам обязательно будут доведены до общественности, – заверил спикер.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов пояснил, что с 2020 года действует совершенно новый по своему политическому содержанию Закон «О мирных собраниях». Организаторы акций по вопросам их проведения взаимодействуют только с местными исполнительными органами. Это уведомление акиматов о дате, месте их проведения, тематике, количестве участников. В этой связи полицией изменены подходы к обеспечению правопорядка.

– Сотрудники полиции располагаются вблизи территории проведения митинга, не используют оружие и специальные средства. Общаться с собравшимися могут только представители акимата. А полиция привлекается для прекращения митинга только в следующих случаях: при угрозе жизни и здоровью граждан, общественному порядку, зафиксированных фактах причинения ущерба имуществу, если имеются факты разжигания социальной, расовой, религиозной розни, призывы к насильственному свержению конституционного строя, региональной целостности. Следует отметить, что с момента вступления закона в силу конфликтов между полицией и протестующими не было. Этот же алгоритм был применён и в первые дни января, – сказал министр.

Тогда собравшиеся из-за примкнувших к ним провокаторов не покидали площади, выдвигая новые требования. В населённых пунктах были перекрыты автодороги, железнодорожные пути, заблокированы вокзалы и аэропорты, оказано неповиновение законным требованиям полиции, повреждены служебные автомашины, окружены здания госорганов.

– Однако полицией силовые меры не применялись. Группы граждан, подогреваемые подстрекателями и провокаторами, стали нападать на наряды полиции и предприняли попытки захвата зданий акиматов. Их действия носили чёткий и слаженный характер, они использовали арматуру, брусчатку, камни. В этой связи, в целях сохранения здоровья граждан и сотрудников, а также пресечения массовых беспорядков полицейские были экипированы только спецсредствами нелетального действия. Вместе с тем группы боевиков нападали на оружейные магазины, отделы полиции и другие правоохранительные и специальные органы. Им удалось похитить более 2 800 единиц оружия и боеприпасов. Ограблены финансовые организации, банки, торговые центры, магазины. В результате пострадали 1 700 граждан и субъектов бизнеса. Общая сумма ущерба превысила 100 миллиардов тенге, – сказал Марат Ахметжанов.

По словам главы МВД, сотрудники в условиях режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции были вынуждены применять оружие в отношении вооружённых преступников. Применение оружия осуществлялось в соответствии со статьёй 61 Закона «О правоохранительной службе».

В настоящее время в незаконном обороте ещё много оружия. Принимаются все меры по его возврату.

– По республике продолжается специальная операция «Қару». В ходе неё возвращено 1 215 единиц оружия и 22 тысячи боеприпасов. Кроме того, граждане добровольно сдали 120 единиц оружия. Гарантирую, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранившееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, не будут привлечены ни к административной, ни к уголовной ответственности. Это предусмотрено законом. Поэтому мы призываем сдать найденное оружие в полицию, – сказал глава ведомства.

Правительство совместно с местными исполнительными органами и организациями проводит работу по восстановлению объектов государственных органов и возмещению ущерба субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате беспорядков.

По информации первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, в ходе январских событий в восьми регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Общая сумма ущерба составила почти 30 миллиардов тенге, из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 миллиардов тенге.

В ходе беспорядков также пострадало имущество 1 630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба 38,6 миллиарда тенге. По поручению Главы государства создана комиссия по вопросам ликвидации последствий, причинённых в результате беспорядков. Возмещение осуществляется после документального подтверждения объёма ущерба региональными комиссиями. При этом в упрощённом порядке, на основании фискальных данных, предприниматели могут получить до 10 миллионов тенге.

Выплаты производятся из резерва Правительства, а также частных фондов.

По состоянию на 11 марта, региональными комиссиями одобрено 1 192 заявки из 1 630 на общую сумму 5 342,9 миллиона тенге. Оставшиеся 438 предпринимателей получат возмещение после завершения процедур оценки.

Айгуль Биданова

Нур-Султан