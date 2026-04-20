В государственном историко-культурном музее-заповеднике «Берел» рассмотрели вопросы сохранения культурного наследия. Данный сакральный объект как золотой фундамент национальной истории находится под защитой государства.

Аким Восточно-Казахстанской области ознакомился с текущим состоянием уникального археологического комплекса, являющегося жемчужиной Алтая.

Нурымбет Сактаганов осмотрел музейные экспозиции, уделив особое внимание результатам работ на знаменитом кургане №11, который в своё время стал мировой научной сенсацией: феномен «замёрзших могил», обнаруженных на данном объекте, привлёк внимание мирового научного сообщества. В этом кургане, датируемом IV–III вв. до н. э., были найдены захоронения сакских царей и погребённых вместе с ними 13 лошадей в парадном убранстве, покрытом листовым золотом.

Благодаря эффекту естественной «вечной мерзлоты» под каменной насыпью органические материалы, в том числе уникальные деревянные изделия в виде грифонов и артефакты в зверином стиле, сохранились в первозданном виде.



Сотрудники музея-заповедника представили главе региона полную информацию о проводимых работах по консервации и музеефикации. На сегодняшний день над курганом №11 установлен специальный саркофаг, позволяющий посетителям видеть экспонаты непосредственно в месте их обнаружения. В ближайшее время на стенах кургана будут размещены витрины и баннеры, а на специальных экранах гостям будут демонстрироваться процессы раскопок, реставрации, консервации и реконструкции. Параллельно соответствующие работы по сохранению ведутся на курганах №№2, 5 и 10.



В настоящее время специалисты музея реализуют следующие важные научные проекты:

археологический мониторинг: постоянный контроль состояния более чем 100 курганов Берельской долины и их защита от природной эрозии;

реставрационные исследования: применение технологий по восстановлению и длительному сохранению уникальных находок из дерева, кожи и текстиля;

дендрохронологический анализ: установление точных дат возведения объектов по сохранившимся фрагментам древесины.

По итогам рабочей поездки аким области поручил сотрудникам музея принять все меры по сохранению исторического облика Берельской долины, совершенствованию инфраструктуры музея в соответствии с современными требованиями и наращиванию туристического потенциала региона.



