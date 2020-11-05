Берегите здоровье! 

Подавляющее большинство семейчан соблюдают масочный режим.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача ВКО, жители области должны носить маски в общественных местах во избежание распространения инфекций. Чтобы проконтролировать соблюдение масочного режима, в Семее работают специальные мониторинговые группы, которые ведут разъяснительную работу и выявляют нарушителей.

Впрочем, согласно проведённым рейдам, 90-95 процентов горожан соблюдают санитарные нормы.

– На сегодняшний день по городу работают мониторинговые группы и информируют граждан о необходимости носить маски, – рассказал главный специалист ККБТУ Айшуак Магжанулы. – Мониторинг ведётся с целью обезопасить жизни самих граждан и предупредить распространение вируса. В случае если человек не соблюдает правила санитарного режима, на него налагается штраф.

В отношении нарушителей масочного режима возбуждается административное дело. Размер штрафа составляет 30 МРП, или 83 340 тенге. Члены мониторинговых групп призывают горожан не пренебрегать ношением масок, сохранять собственное здоровье и здоровье окружающих.

Флора Левина

Семей