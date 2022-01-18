Берегите здоровье

Крещение Господне – один из самых больших и почитаемых православных праздников. Однако в этом году в Восточном Казахстане не планируется проведение массовых крещенских купаний из-за сложившейся эпидемиологический ситуации.

Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшилась в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом и распространением в республике штамма «омикрон». В связи с этим в Восточном Казахстане с 17 января вступили в действие ограничительные меры, регламентированные постановлением главного государственного санитарного врача ВКО. Поэтому в период празднования Крещения Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призвал жителей региона соблюдать требования ограничительных мер, не посещать места массового погружения в воду или места массового обливания.

По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, в настоящий момент в области нет ни одной оборудованной купели. Не будут организованы и пункты обогрева. Жителям ВКО предлагается ограничиться индивидуальным обливанием святой водой дома.

– Не исключаем, что кто-то решит искупаться на свой страх и риск. Поэтому с 18 по 20 января спасатели будут проводить рейды по акваториям, чтобы погружения были безопасными. Для этих целей только в Усть-Каменогорске задействуют порядка 250 спасателей, – отметил Дмитрий Титов.

При этом иерей Константин Дьяков, клирик Андреевского кафедрального собора отметил, что церковь, несмотря на прочно вошедшую в народное сознание традицию, никогда не считала купание в крещенской воде смыслом и центром праздника.

– Учитывая санитарные ограничения, церковь призывает не участвовать в массовом скоплении людей на водоёмах, а делать добрые дела, в чём и состоит смысл христианских праздников, – сказал он.

Клирик Андреевского кафедрального собора также подчеркнул, что в православный праздник в храмах будет осуществляться раздача святой воды.

За общественным правопорядком в этот период будут следить сотрудники Департамента полиции ВКО.

Дарья Антон

Фото из открытых источников