Береги своё здоровье

В регионе продолжаются ежедневные мониторинговые мероприятия по соблюдению санитарных норм.

Так, 9 марта в Усть-Каменогорске в ходе рейда проверено 185 объектов. Мониторинговые группы зарегистрировали 4 факта нарушения ограничительного режима. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафов за вышеуказанные нарушения составила 350 040 тенге.

В Семее за минувшие сутки рейдами охватили 311 объектов, в том числе ежедневным мониторингом – 262 объекта, входящих в «тепловую карту». Выявлено 17 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте и на рынках. Составлен один протокол на сумму 43 755 тенге, взыскано 7 штрафов на сумму 306 285 тенге.

В Шемонаихинском районе мониторинговыми мероприятиями охватили 73 объекта, зафиксирован один факт нарушения ограничительного режима, установленного главным государственным санитарным врачом области. На нарушителя наложен штраф за нахождение в магазине без защитной маски.

Представителей малого и среднего бизнеса, жителей Восточного Казахстана призывают соблюдать санитарные нормы, установленные в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ВКО.