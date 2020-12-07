Береги автомобиль

Спасатели Усть-Каменогорска провели автоакцию на противопожарную тематику.

На автомобильном рынке областного центра специалисты организовали разъяснительные инструктажи для автовладельцев, показали мастер-класс по правилам пользования огнетушителем и вручили им ароматизаторы с номерами экстренных служб 101 и 112.

Стоит отметить, что профилактическое мероприятие организовано неслучайно. Так, с начала этого года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано свыше 170 пожаров на транспорте. Причём большая часть по вине самих владельцев. Как отмечают спасатели, проблема в том, что не все восточноказахстанцы заботятся о безопасности своего имущества, а иногда сами провоцируют возгорание – используют паяльные лампы для прогревания транспорта или укрывают мотор кошмой, которая впоследствии нагревается и начинает дымить, а также ездят без огнетушителя либо он находится в неисправном состоянии, вовремя не проходят технический осмотр.

– В случае если вы почувствовали в салоне запах горелого, исходящий из-под капота транспортного средства, нужно немедленно остановить автомобиль, выключить зажигание, взять огнетушитель – он должен быть в салоне под рукой, открыть капот, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Далее нужно сдёрнуть пломбу, выдернуть чеку, направить раструб огнетушителя на место возгорания, нажать курок. Огнетушитель может сработать не сразу, а с небольшой задержкой (до пяти секунд) – это нормально. Следует понимать, что реально рабочим будет только первый импульс, поэтому после начала подачи порошка или углекислоты нужно держать курок нажатым до устранения возгорания.

Татьяна Кравченко