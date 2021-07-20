Берег ждёт рыбаков,

Рыбацкое село Аксуат встречает приезжающих строительной площадкой, что появилась на окраине. Белые кирпичные стены будущих квартир бросаются в глаза, вносят оживление в местный привычный пейзаж. В скором времени здесь вырастут два двухквартирных дома, которые будут переданы многодетным рыбацким семьям.

По информации мастера ИП «Амирхан», ведущего строительство, общая площадь каждой квартиры будет составлять 108 квадратных метров. В настоящее время на объекте занято 10 человек. В эти дни выкладываются стены первого дома, по соседству установлена опалубка фундамента второго. По словам мастера, уже к концу августа два двухквартирных дома будут завершены и затем переданы местной исполнительной власти в рамках договора государственно-частного партнерства.

Всякое строительство на селе – радостное событие. Как свидетельство жизни и наличия перспектив на будущее у конкретного населённого пункта. Аксуатцы радости не скрывают. Ещё раньше поводом для улучшения настроений в рыбацких семьях было появление в селе сотовой связи, о чём они мечтали долгие годы, а мы неоднократно писали о такой потребности. Мачтово-антенное сооружение, которое обеспечивает связь, построено и запущено в конце минувшего года. Ожили ранее хранившие молчание сотовые телефоны, это событие стало главным подарком для рыбацких семей к новому году. Они могут пользоваться услугами нескольких популярных операторов, а домашние компьютеры можно подключать к интернету посредством роутеров.

В Балыкшинском сельском акимате, куда входят Аксуат и ещё два прибрежных села – Жолнускау и Аманат, рассказали, что население округа 845 человек. Мужская часть побережья занята рыбным промыслом, за счёт которого в основном и живут семьи. Из социальных объектов здесь три общеобразовательные школы, столько же ФАПов и клубов, две библиотеки, восемь магазинов. Есть ветеринарный и полицейский пункты. В общем, всё, что необходимо для благополучной жизни.

Эпицентром, как и во всяком селе, остаётся школа, поэтому с неё и началась экскурсия по селу. К слову, альма-матер детей рыбаков можно считать украшением побережья. Сравнительно новая, сдана в эксплуатацию в 2014 году в два этажа, школа видна издалека. Учебные аудитории здесь оснащены всей необходимой компьютерной техникой и мебелью. Поэтому вопросами материально-технического обеспечения местные педагоги не озабочены. Их печали о другом – сократившемся количестве детей. Школа рассчитана на 80 учеников, а в минувшем учебном году её посещали только 48…

– Из-за недокомплекта классов в 2018 году школа была переведена в категорию неполных средних, – рассказала заместитель директора Назгуль Тлеубаева. – Поэтому мы можем обучать ребят только с первого по девятый класс включительно. Многие родители решают продолжить обучение своих детей в городских колледжах. Штат специалистов у нас почти заполнен. Не хватает только преподавателя по русскому языку и русской литературе. Но надеемся, что скоро вернется с дипломом русоведа наша выпускница, обучающаяся в колледже.

По словам педагогов, несмотря на повторяющуюся из года в год проблему недокомплекта школьных классов, всё же есть поводы надеяться на лучшее. В школьном мини-центре 25 малышей. Они придут в школу и займут опустевшие парты. К слову похожая ситуация и в двух других рыбацких сёлах.

В беседе педагоги, а затем и другие жители Аксуата не обошли вопрос, который они справедливо считают первоочередным для села. Речь – о водообеспечении людей, проживающих рядом с озером Зайсан, бескрайним, словно море. В настоящее время вода к домам подаётся строго по графику, через день. В это время народ наполняет под завязку все имеющиеся в наличии большие и малые ёмкости.

Вода подаётся по старому водопроводу без всякой очистки. Поэтому аксуатцы употребляют её только после отстоя и кипячения. Кто не успел набрать воду, тот вынужден сам носить её из озера флягами. Впрочем, при всём том, что представляет летняя ситуация с водообеспечением, она для населения лучше, чем в зимний сезон. Тогда водопровод отключается, и за водой народ сам ходит к озеру. Черпают её из проруби, везут на санках, автомашинах. Там же поится домашний скот…

Нельзя сказать, что для решения проблемы на побережье ничего не предпринималось. Несколько лет назад в селе была пробурена скважина и запущена установка для подачи воды к колонке. Работали мощные насосы, система фильтрации. Однако радость была недолгой: оказалось, что вода идет с песком, который забивает насосы, отчего они перегорают.

По словам закреплённого за установкой оператора Ардабека Жумагулова, около месяца уходило на поиск, закупку нового насоса. Однако спустя десять дней все повторялось, оборудование выходило из строя…

– Сколько их было сменено, уже мало кто помнит, сбились со счёта, – говорит собеседник. – Насосы по существующим техническим требованиям рассчитаны на 320 вольт. Однако в этом случае они закачивают песок и перегорают. Поэтому мы перешли на насос в 220 вольт. Его мощности хватает только на обеспечение нужд школы. В зимний период вода в школу доставляется в емкостях, из колонки.

В 2020 году в Аксуат снова прибыла команда буровиков. Их целью было добраться до горизонтов с чистой, без песочной примеси воды, которая находится на глубине 340 метров. До конца года успели пробурить 200 метров. Завершить работу буровики обещали с началом теплых дней 2021 года. Однако уже минула половина календарного лета, а их всё нет…

Прокомментировать ситуацию мы попросили профильный отдел ЖКХ района. По словам его руководителя Максата Акрамова, задержка с возобновлением работ связана с состоянием техники подрядчиков: в настоящее время они ремонтируют буровое оборудование. В скором времени прибудут в Аксуат и продолжат бурение. Поэтому в 2021 году проблема с водой в этом селе будет решена. Однако наряду с Аксуатом существуют проблемы с водообеспечением и в прибрежном Аманате. Более благополучная обстановка в Жолнускау, где функционирует водопровод.

Вот так и живет нынче рыбацкое побережье. Каждый день здесь ждут ушедших на промысел рыбаков, верят в их благополучное возвращение, как и в решение имеющихся проблем. В том, что перспектив для развития у Балыкшинского сельского округа достаточно, не приходится сомневаться.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район