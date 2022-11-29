Белый плен

Снежные заносы, закрытые трассы и транспортный коллапс. Вот чем оказался чреват сильный снегопад в конце прошлой недели. Коммунальным и спасательным службам области пришлось работать в авральном режиме, чтобы ликвидировать последствия обильных осадков.

По данным уполномоченных органов, трагических случаев на дорогах во время непогоды удалось избежать. Тем не менее, в области усилили контроль на проблемных участках в районах, а также на проходах и проездах к важным социальным объектам.

Конец ноября ознаменовался для восточноказахстанцев настоящими зимними холодами и снежными метелями. Резкая смена погоды и обильный снегопад не застали коммунальные службы врасплох, однако многие признаются, что работать приходится на износ. В настоящее время в регионе экстренно ликвидируют последствия непогоды. В минувшие выходные ДЧС ВКО не раз объявлял штормовое предупреждение, однако, как оказалось, некоторые жители отнеслись к рекомендациям беспечно.

– На выходных в связи с неблагоприятными погодными условиями для проведения работ снегоочистительной техники закрывались трассы республиканского, областного и местного значения, – рассказали в ДЧС.

В областном центре оперативно занялись уборкой снега и обеспечением безопасного движения транспорта. В субботу 26 ноября на базе КГП на ПХВ «Таза Өскемен» состоялось экстренное выездное совещание с участием акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, на котором обсудили важные моменты по ликвидации последствий снегопада.

– С 19 по 26 ноября по области выпало 132 сантиметра снега, – сообщили в «Таза Өскемен». – Обильные осадки в регионе создали авральную ситуацию в работе специальных служб. Для стабилизации положения на дорогах пришлось работать в круглосуточном режиме. Да, есть незначительные огрехи в процессе уборки снега. Но учитывая, что снег идёт почти неделю непрерывно, в Усть-Каменогорске уборочная техника заходит на одни и те же улицы от пяти до девяти раз. К сожалению, за последние несколько дней в областном центре и за его пределами зарегистрировали несколько ДТП. Но ни одно из них не было связано со снежными заносами на дорогах. В целом всплеска аварийности нет.

Тем не менее, несмотря на старания коммунальщиков, на загородных трассах некоторым водителям на прошедших выходных всё-таки понадобилась помощь спасателей. По информации ДЧС ВКО, в воскресенье 27 ноября на трассе Омск – Майкапчагай в Зайсанском районе вблизи села Каратал в снежном плену оказались десятки грузовых автомобилей.

– ДЧС ВКО на протяжении нескольких дней информировал о ветре, метели и морозе в регионе. Однако некоторые граждане покинули населённые пункты и оказались в беде, – сообщили в ДЧС. – Сильный мороз и непогода, которые проигнорировали водители и отправились в путь, привели к экстренной ситуации. На помощь прибыли спасатели ПЧ-25. Эвакуировали 16 водителей. Одному из них понадобилась помощь врачей: мужчина получил лёгкую степень обморожения рук. Его доставили в ближайшее медучреждение. Остальных привезли в село Каратал на тёплом автомобиле «КУНГ». На месте работают дорожные службы.

Похожая ситуация возникла в Тарбагатайском районе. В 30 километрах от села Акжар легковой автомобиль завяз в снежном заносе. Водитель не смог самостоятельно выбраться и обратился в службу «112». Прибывшие спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги, откуда водитель продолжил свой путь.

Жаксылык Омар подчеркнул, что создавая условия для водителей, не нужно забывать о пешеходах, а также вовремя организовывать работу не только в центре, но и в отдалённых районах.

– Перед «Таза Өскемен» ставили задачу ликвидировать последствия снегопада, я считаю, люди справляются со своей работой, – отметил аким города. – Для общественного транспорта не создаётся препятствий, движение проходит в штатном режиме даже в отдалённые районы, это главное. Сейчас нам необходимо обеспечить безопасность и для пешеходов. В частности, расчистить проходы и проезды к социально значимым объектам: школам, поликлиникам, детским садам. Прошу обратить внимание руководителей филиалов КГУ «Центр территориального управления» на ситуацию. То есть, держать на контроле проблемные участки, своевременно организовывать уборку снега. Работа должна проходить круглосуточно.

В ДЧС ВКО, в свою очередь, подтвердили, что в критических ситуациях, связанных с непогодой, в затруднительном положении могут оказаться не только водители.

– В субботу, 26 ноября, к спасателям ДЧС обратился глава крестьянского хозяйства Зайсанского района, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Происшествие также зафиксировали неподалеку от села Каратал. Во время выпаса потерялось стадо малого рогатого скота. Искать животных в непогоду отправились на лошадях два пастуха, которые заблудились из-за сильной метели. На помощь им прибыли сотрудники ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле «КУНГ».

Поиски мужчин 1963 и 1983 годов рождения проводились в сильный ветер, метель и мороз. Одного из пастухов нашли в пяти километрах от крестьянского хозяйства «Жадыра», второй вернулся самостоятельно. Спасатели благополучно доставили мужчин на ферму, в медицинской помощи они не нуждались.

– Во время поиска пастухов спасателям ПЧ-25 поступило ещё одно обращение, – добавили в ДЧС. – Не доезжая пяти километров до участка Аксиыр, на трассе застрял автомобиль «Мазда» с тремя пассажирами. Спасатели пришли им на помощь и транспортировали в населённый пункт.

В очередной раз специалисты напоминают, что не стоит пренебрегать штормовыми предупреждениями. Если возможно, лучше воздержаться от поездок и перенести их, особенно если предстоит дорога на дальние расстояния, до того момента, пока не стабилизируется погода. О состоянии автотрасс можно узнать в мобильном приложении «Darmen».

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО