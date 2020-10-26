«Белоусовка – мой знатный край»

Так называется сборник, который издала жительница Белоусовки Любовь Дружинина.

В книге повествуется о жизни горняцкого посёлка и главного его богатства – людей, снискавших славу родной земле. В ней собраны очерки и рассказы о земляках – простых тружениках, создававших историю посёлка.

Издание этой книги Любовь Васильевна сегодня считает главным делом

своей жизни.

– Несколько лет назад мне в руки попала рукопись журналистки Людмилы Буштаренко, которая подняла мощный пласт истории посёлка начиная с 1797 года, – рассказывает Любовь Дружинина. – Автор начинала писать это как художественное произведение, но из-за болезни в конце перешла просто на повествование, захватив период истории до 1945 года. Интересный материал, опубликованный в этой книге, и у журналиста-краеведа Петра Кайманакова.

В рукописной книге собраны очерки о горняках, работавших в Белоусовке на протяжении более 200 лет.

– Сначала мне хотелось издать сборник лишь по этой рукописи, но решила, что историю Белоусовки создавали не только горняки, но и представители других сфер. Безусловно, каждый из них внёс частичку своего труда в развитие малой родины. И они тоже достойны, чтобы их вклад остался в памяти у белоусовцев. Мне хотелось увековечить историю посёлка через призму человеческих судеб.

Любовь Васильевна много лет работала заместителем акима посёлка. Из-за плотного рабочего графика долгое время откладывала идею издания сборника. Но выйдя на пенсию, решила воплотить в жизнь свою задумку. В течение года она скрупулёзно собирала газетные статьи, заметки, фотографии о Белоусовке. Нашлись и меценаты, оказавшие финансовую помощь. Автор сборника благодарит также бывших акима района Ерлана Аймукашева и акима посёлка Алексея Овчарова.

Рассказывая об истории посёлка, книга содержит не столько хронику событий, сколько знакомит с людьми, оставившими след в летописи родной земли.

Особенность издания состоит в том, что оно охватывает по историческим меркам небольшой временной промежуток, многие люди, о которых написано на его страницах, живы: кто-то находится сейчас на заслуженном отдыхе, а кто-то продолжает трудиться.

– Многие, кто возьмёт в руки эту книгу, узнают тех, с кем когда-то работал в одном коллективе, жил на одной улице, – говорит Любовь Дружинина. – Книга даёт нам, жителям Белоусовки, серьезный повод гордиться своей малой родиной. Уверена, что это издание будет полезно, особенно для молодёжи, потому что это наша история.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район