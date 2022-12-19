«Бексултан» покоряет высокие вершины

В Майлинском сельском округе Аягозского района больше 20 лет существует крестьянское хозяйство «Бексултан». На протяжении всего этого времени его возглавляет Бакытбек Турысбеков.

Три-четыре года назад во время мероприятия, посвящённого Дню работников сельского хозяйства, товариществам и хозяйствам Аягозского района была широко продемонстрирована практика крестьянского хозяйства «Бексултан». Тогда было много сказано о его истории создания, первых шагах и пройденном пути.

– Действительно, приятно осознавать, что работа, которую вы выполняете, ценится, – говорит глава крестьянского формирования Бакытбек Турысбеков. – В крестьянском хозяйстве «Бексултан», в зависимости от сезона, трудится до 20 человек. Это означает, что все эти люди, работая здесь, могут обеспечивать свои семьи. Думаю, этому можно только порадоваться.

По его словам, основным направлением работы крестьянского хозяйства является разведение племенного крупного рогатого скота. В настоящее время здесь выращивают 750 голов КРС, около 400 лошадей и две тысячи овец. Безусловно, такое большое количество скота нуждается в кормах. С этим тоже дела обстоят неплохо. Во владении имеется десять тысяч гектаров пастбищных, сенокосных угодий. В связи с чем хозяйство ежегодно пополняет свой парк новой техникой. Как говорит Бакытбек Турысбеков, техника должна обновляться и модернизироваться в соответствии с современными требованиями.

В Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев говорил о ключевых направлениях системной поддержки предпринимательства. Глава государства отметил: «При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям. Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений». Реализация этого поручения оказала бы большую помощь крестьянским формированиям, производящим продукцию.

Примечательно, что благодаря льготам, получаемым через государственные программы, крестьянское хозяйство «Бексултан» Бакытбека Турысбекова обеспечено современным оборудованием, техникой и добивается значительных результатов в скотоводстве. По его мнению, такие программы играют важную роль в поддержке и сопровождении любых крестьянских формирований и отдельных граждан.

Конечно, в работе есть свои трудности, однако это главу крестьянского хозяйства не пугает, ведь с трудом он знаком с детства и сейчас имеет большой опыт.

Родился герой нашей статьи в селе Мариновка (ныне оно носит имя Ади Шарипова) совхоза Октябрьский Жарминского района. Его отец Турысбек Мукеев всю свою сознательную жизнь посвятил скотоводству. Всегда являлся ярким примером для подражания, поэтому сын решил пойти по его стопам.

Сейчас это дело можно назвать семейным, ведь к работе в крестьянском хозяйстве с интересом и охотой приобщились оба сына Бакытбека Турысбекова – Серик и Берик. Старший сын Серик – член крестьянского хозяйства, а его жена Асем работает учителем. Вместе они воспитывают пятерых детей – Балнур, Адеми, Абылая, Акназара и Ерназара.

Младший сын Берик тоже помогает отцу и является членом крестьянского хозяйства, его супруга трудится учителем русского языка. У них двое детей – Бейбарыс и Айару.

Также Бакытбек и Гульнур Турысбековы вырастили двух дочерей – Айнур и Арай. Айнур и её супруг Дастан является педагогами высшей категории. Они живут в Астане и воспитывают двоих детей – Зере и Торехана. Арай в свою очередь стала специалистом в сфере финансов, а её муж Ернар работает инженером на медном месторождении. У супругов трое детей – Зангар, Нурсултан и Баян.

– Наша мама Мукеева Асия Ибрайкызы родила на свет четырёх сыновей и двух дочерей. Занимаясь детьми и домашними делами, она успевала и помогать с работой главе семьи, – вспоминает Бакытбек Турысбеков. – Я был слесарем в автобусном парке в селе Калбатау того же Жарминского района. В 1983 году переехал в Аягозский район по семейным обстоятельствам, работал в хозяйстве слесарем, контролёром-механиком, слесарем-оператором. Затем пришло время рыночной системы, и мы решили открыть собственное хозяйство. Ведь как гласит казахская пословица «Ортақ өгізден оңаша бұзауартық» («Лучше свой телёнок, чем общий бык»). К счастью, спустя уже несколько лет мы начали видеть результаты нашего труда. С тех пор прошло больше 20 лет.

Как отметил наш собеседник, в том, что хозяйство с каждым годом развивается, есть свой секрет.

– Мой отец Турысбек Мукеев и мать Асия Ибрайкызы большую часть своей жизни отдали скотоводству. Они были настоящими людьми труда. Мы гордились тем, что их фотографии висят на доске почёта, – рассказывает он. – Я приобщился к труду с детства, работал рядом с папой и слушал его советы. Сейчас понимаю, что это очень помогло мне стать тем, кто я есть.

Нелёгкий труд Бакытбека Турысбекова не остаётся без внимания – работу крестьянского хозяйства «Бексултан» отмечают на районном и областном уровнях. Он награждён несколькими юбилейными медалями, медалью министра сельского хозяйства «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі». Неоднократно ему вручались благодарственные письма и почётные грамоты акима области и района. Также Бакытбек Турысбеков удостоен ордена «Парасат».

– Гордимся отцом, тем, что в своё время он не дал волю страху и сомнениям и решился создать собственное хозяйство. Мы с братом получили высшее образование. Тем не менее, твёрдо решили, что хотим продолжить семейное дело и работать в крестьянском хозяйстве. Считаем это своим долгом, – рассказал младший сын Бакытбека Берик. – С малых лет папа говорил, если мы сможем постигнуть все тонкости этой отрасли, у нас получится добиться чего угодно.

На сегодняшний день крестьянское хозяйство «Бексултан» является одним из ведущих не только в Майлинском сельском округе, но и по

Аягозскому району. Остаётся пожелать дальнейших успехов и процветания семейному делу!

Берикхан Тайжигит, перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район