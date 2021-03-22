«Бауырсақ апа» из Семея

«Бауырсақ апа» – именно так в народе прозвали 74-летнюю Камшат Абдильденову из Семея. А всё потому, что она знает около десятка различных рецептов приготовления баурсаков.

Печёт их с 18 лет и с тех пор на все праздники радует родных и близких свежими и пышными баурсаками. Также готовит их и для масштабных городских мероприятий. Особенно в преддверии Наурыза. У Камшат апы четверо детей, восемь внуков и шесть правнуков, которые также помогают бабушке в приготовлении праздничных баурсаков.

– Пеку их регулярно с тех пор, как вышла замуж. Знаю с десяток различных рецептов. Обычно готовлю дрожжевые баурсаки, – говорит Камшат Абдильденова. – А вообще видов много: пресные, пальчиковые, яичные и много других. Стряпаем также и шелпеки. Сейчас правнуки помогают готовить, вместе проводим время на кухне. Я рада, что наша семья такая сплочённая, дети и внуки проявляют живой интерес к национальным традициям. Считаю себя счастливым человеком.

Сегодня найти рецепты баурсаков не составляет труда. Научиться готовить можно с помощью интернета. Однако в годы, когда Всемирной сети не было, все секреты их приготовления узнавали от мамы или бабушки. Камшат апа тоже переняла опыт у своей мамы и теперь делится своими умениями с подрастающим поколением.

– Мы всему учились у своих бабушек, дедушек и родителей. Всё умеем делать своими руками. Ещё с детства мама показала, как готовить яичные баурсаки. Когда мы провожали в армию братишку, готовили яичные баурсаки. Они долго хранятся. Поэтому положили их в вещевой мешочек, и пока он ехал, выпечка не потеряла своей свежести, – рассказала Камшат апа.

Камшат апа занимается и рукоделием, являясь членом казахского культурного центра «Айша биби».

– Уже 19 лет я состою в казахском культурном центре «Айша-Биби», мы рукодельничаем, поём, печём баурсаки. Отработала 35 лет на кожевенном заводе, шила шубы, мои навыки швеи не пропали, продолжаю заниматься этим делом. Поздравляю жителей города и области с наступающим Наурыз мейрамы, желаю всем здоровья и счастья, – сказала Камшат Абдильденова.

Мария Щетинина

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Семей