Баталии на чёрно-белом поле

В Аягозском районе прошёл шахматный турнир среди школьников.

В соревнованиях приняли активное участие команды шести начальных школ, гимназии № 1 и 2, школы-лицея села Акши, казахской школы-гимназии имени К. Бозтаева, средней школы имени Ш. Уалиханова и средней школы имени С. Габбасова.

На чёрно-белых полях шла напряжённая борьба, каждый участник хотел принести очки как в командную, так и в свою личную копилку. Юные шахматисты очень переживали. Имена победителей не были известны до самого окончания соревнований. Лучшие игроки в личном и командном первенстве определились в последних встречах.

Так, в результате захватывающих и упорных игр первое место заняла команда КГУ «Общеобразовательная средняя школа с пришкольным интернатом». В состав этой дружины вошли Мирас Рымжанов, Сырым Нуржанулы и Шырын Нуржанкызы.

Второе место присудили команде КГУ «Городская казахская школа-лицей» в лице Нурсултана Амангельды, Аружан Кабдоллаевой и Ерасыла Смагулова. Третье место получила команда КГУ «Городская многопрофильная казахская школьная гимназия», которую представили Ануар Сакенов, Ержан Нурбай и Анар Алимгазкызы.

Все победители и призёры награждены кубками, медалями, грамотами от районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта.

Ерик Абитов

Аягозский район